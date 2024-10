Intel APO ci sarà anche su Arrow Lake, supportati 12 nuovi giochi

I processori Arrow Lake Core Ultra 9 285K e Core Ultra 7 265K (e -KF) sono ufficialmente "verificati" per Intel APO, o Application Optimization. Si tratta, per chi non lo sapesse, di un'applicazione sviluppata da Intel che ottimizza l'hardware per applicazioni e giochi compatibili, migliorando il multithreading e incrementando le prestazioni fino al 31%.

Si tratta senza dubbio di un'ottima notizia per gli appassionati che stanno aspettando il debutto della gamma Arrow Lake, che arriverà sul mercato il prossimo 24 ottobre, per assemblare un nuovo PC con a bordo un processore Intel Core Ultra 200S. Le novità però non finiscono qui, e a sorridere saranno anche i possessori di CPU Intel di passata generazione, visto che l'azienda ha annunciato anche di aver esteso il supporto ad APO a 12 nuovi giochi.

Qui di seguito vi lasciamo l'elenco completo dei titoli aggiunti:

Company of Heroes 3

Counter-Strike 2

Cyberpunk 2077

Dota 2

Fortnite

Naraka: Bladepoint

Riftbreaker

Shadow of the Tomb Raider

Tiny Tina's Wonderlands

Total War: Pharaoh

Total War: Three Kingdoms

Total War: Warhammer 3

Come vedete si tratta di titoli molto popolari, tra cui saltano all'occhio prodotti come Cyberpunk 2077 e Counter-Strike 2. Ovviamente le prestazioni non aumenteranno del 30% in ognuno di questi titoli, ma sarà comunque interessante vedere come l'uso di APO migliorerà i framerate, rendendo ognuno di questi giochi più godibile rispetto al passato.