È da parecchio tempo che si vocifera dell’esistenza di una nuova scheda grafica di fascia bassa appartenente alla gamma Arc Alchemist di Intel. Infatti, già lo scorso aprile vi abbiamo riportato un rumor, diffuso dal leaker Enthusiast Citizen, nel quale si parlava di questo prodotto non ancora annunciato.

Finalmente, l’azienda di Santa Clara ha ufficializzato l’esistenza di questa scheda, che punta al range entry level del mercato. Dal punto di vista delle specifiche, la scheda Arc A31o è basata sulla medesima GPU ACM-G11 a 6nm prodotta da TSMC già impiegata sulla A380. Tuttavia, rispetto a quest’ultima, sono stati abilitati solo sei core Xe (Arc A380 ne possiede otto) e anche la quantità di RAM a bordo è stata ridotta (4GB contro i 6GB della sua “sorella maggiore”). Il Game Clock è di 2.000MHz, mentre viene indicata il supporto all’interfaccia PCI Express 4.0 x16, sebbene A380 sia limitata a x8.

Photo Credit: Intel

Photo Credit: Intel

Sappiamo che le prestazioni in-game della A380 sono piuttosto basse e questa A310 sarà ancora meno potente. Per questo motivo, si tratta di un prodotto pensato più che altro per chi ha necessità di una scheda video per accelerare i flussi video e ha poco spazio all’interno del case, senza contare che può contare su un assorbimento energetico piuttosto ridotto.

Nella giornata di ieri, vi abbiamo riferito che Intel Arc A770, modello di fascia alta della linea Arc Alchemist, debutterà il prossimo 12 ottobre al prezzo di 329 dollari negli Stati Uniti (non sappiamo a quando sarà proposta in Italia). Intel Arc A770 punta a competere con RTX 3060, Radeon RX 6650 XT e altre schede di fascia media, dato che (sempre a detta di Intel) sarebbe capace di garantire buone prestazioni anche in 1440p. Per maggiori informazioni a riguardo, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.