Non solo Intel Raptor Lake all’evento Innovation: dopo un’attesa decisamente lunga, finalmente Intel ha annunciato prezzo e data d’uscita di Arc A770, scheda video di punta della prima generazione di GPU Arc Alchemist. Arc A770 debutterà il prossimo 12 ottobre al prezzo di 329 Dollari; come sempre non abbiamo ancora indicazioni su quello che sarà il prezzo per il nostro paese.

Durante l’evento Intel Innovation, il CEO Pat Gelsinger ha dichiarato prestazioni fino al 65% superiori in rai tracing rispetto alla concorrenza, senza però nominare apertamente le GPU di Nvidia e AMD. Da quel che sappiamo, Intel Arc A770 punta a competere con RTX 3060, Radeon RX 6650 XT e altre schede di fascia media, dato che (sempre a detta di Intel) sarebbe capace di garantire buone prestazioni anche in 1440p.

L’azienda ha condiviso alcuni grafici proprio di confronto prestazionale con la RTX 3060 in diversi giochi. Come potete vedere la situazione è abbastanza combattuta, sia in ray tracing che in rasterizzazione classica: in alcuni scenari ha la meglio Intel, in altri Nvidia, in altri ancora vediamo un pareggio.

Intel Arc A770 potrà contare anche sulla tecnologia di upscaling XeSS, rivale del DLSS di Nvidia e del FSR di AMD, che in alcuni scenari sarà in grado di raddoppiare le prestazioni nei giochi. In termini di specifiche tecniche, a bordo troviamo una GPU ACM-G10 prodotta con i 6nm di TSMC, dotata di 21,7 miliardi di transistor, 32 Xe-Core con 4096 shader, 512 XMX Matrix Engine e 32 unità ray tracing. La GPU dovrebbe raggiungere una frequenza di 2100MHz ed essere equipaggiata con 8 o 16GB di memoria GDDR6, per un TDP di 225 watt.