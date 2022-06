Intel ha recentemente pubblicato i requisiti di sistema inerenti alla sua nuova linea di schede grafiche Arc Alchemist per desktop e, dando una rapida lettura, possiamo subito notare che vengono elencati solo processori Core di decima, undicesima e dodicesima generazione, mentre sono completamente assenti le CPU AMD.

Nel documento, viene anche “confermato” che la funzionalità Resizable BAR deve essere abilitata. Ricordiamo che Resizable BAR permette alla CPU di avere accesso a tutti i GB della VRAM della scheda grafica, migliorando le performance in alcuni carichi di lavoro con un impatto variabile a seconda dell’applicazione. Pur essendo da tempo una caratteristica standard dell’interfaccia PCI Express, essa non è stata particolarmente importante sino a che AMD non ha introdotto la tecnologia Smart Access Memory (SAM) con le sue schede grafiche Radeon RX 6000. Tuttavia, non è chiaro se Resizable BAR sia un vero e proprio requisito o una caratteristica consigliata per avere “prestazioni ottimali“.

Per verificare se la propria configurazione è pienamente compatibile con le schede video Arc, Intel ha affermato che il programma “Intel Driver and Support Assistant” (IDSA) può “rilevare rapidamente e automaticamente se il sistema è pronto per le GPU dedicate Intel Arc“. Oltre alla questione Resizable BAR, Intel dovrebbe chiarire anche alcuni dettagli inerenti ai processori Core di decima generazione, dove “il supporto per Resizable BAR varierà”.

Sicuramente, l’azienda di Santa Clara modificherà la sua “guida rapida” all’installazione delle schede Arc Alchemist desktop chiarendo tutti questi dubbi e, sicuramente, aggiungendo anche il supporto ufficiale ai processori AMD. Per il momento, non ci resta altro che attendere pazientemente ancora un po’ per saperne di più.

Pochi giorni fa, Intel ha lanciato ufficialmente la sua Arc A380, scheda video di fascia bassa basata sul chip grafico ACM-G11 con architettura Xe-HPG, dotato di 8 Xe-Core, in Cina. Per ulteriori dettagli a riguardo, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.