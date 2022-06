Intel ha appena lanciato ufficialmente il primo modello di GPU Arc Alchemist in Cina. Si tratta della Arc A380, una scheda video di fascia bassa basata sul chip grafico ACM-G11 con architettura Xe-HPG, dotato di 8 Xe-Core. La scheda ha una frequenza base di 2GHz, un TDP di 75W e 6GB di VRAM GDDR6 con velocità di 16Gbps. Trattandosi della versione desktop, la GPU ha un bus memoria più ampio da 96-bit rispetto alla controparte per portatili, per una larghezza di banda totale di 192 GB/s.

La nuova A380 sarà disponibile attraverso i prodotti realizzati dai partner di terze parti di Intel, come Gigabyte, Gunnir, HP, Acer, Asustek e MSI, di cui proprio in asia è stato avvistato un nuovo portatile con grafica Arc. Nonostante si tratti di un modello di fascia bassa, secondo l’azienda la Arc A380 è in grado di assicurare i 60FPS a 1080p nei titoli più conosciuti, con impostazioni grafiche medie.

Fonte: Videocardz

Questo modello supporta inoltre tutte le funzionalità DirectX 12 Ultimate, compreso il ray tracing con accelerazione hardware. La Arc A380 è anche dotata dell’accelerazione Intel Xe Matrix Extensions coadiuvata da intelligenza artificiale, alla base di altre tecnologie grafiche proprietarie dell’azienda, come il super campionamento XeSS in arrivo questa estate. Xe Media Engine introduce anche per la prima volta su una GPU la codifica AV1, oltre a supportare codifica e decodifica per HEVC e H.264, con capacità di elaborazione di contenuti multimediali in 8K.

Attraverso Intel Xe Display Engine, la GPU può gestire fino a 4 monitor con HDR e risoluzione 4K a 120Hz, due monitor in 8K a 60Hz e fino a 360Hz a 1080p e 1440p. La tecnologia DeepLink consente inoltre di sfruttare anche la CPU, al fine di ottimizzare ulteriormente le prestazioni e l’efficienza nei carichi di lavoro che riguardano i contenuti multimediali.

La Arc A380 di Intel in Cina ha un prezzo ufficiale di 1030 Yuan comprese le tasse, circa 146€. A giudicare da questa cifra, pare che l’azienda voglia finalmente colmare il vuoto della fascia bassa, ultimamente a secco di modelli. Stando alle dichiarazioni della casa, la scheda è il 25% più performante rispetto la Radeon RX 6400. Non resta ad ogni modo che attendere l’uscita delle nuove Arc Alchemist anche nel nostro mercato, sia per saggiare le potenzialità dei modelli desktop ma anche per scoprire i prezzi di lancio.