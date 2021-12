Intel aumenta lo stipendio dei suoi talenti, cercando di attrarne di nuovi

Intel ha condiviso i suoi piani inerenti a come intende reinvestire nei suoi talenti esistenti. Con l’aumento della concorrenza nei mercati dei semiconduttori e dell’ingegneria in generale, Intel sembra aver individuato un modo per rafforzare contemporaneamente la fidelizzazione dei dipendenti e attirare nuovi talenti: offrire stipendi migliori.

Intel distribuirà 2,4 miliardi di dollari tra i suoi dipendenti sia direttamente (per 1 miliardo di dollari) che in azioni (1,4 miliardi). I salari di tutta l’azienda beneficeranno dell’infusione di 2,4 miliardi di dollari in più all’inizio del 2022. Intel ha preso questa decisione per “riaccendere la nostra cultura e guidare la nostra strategia aziendale“. Intel strutturerà gli aumenti salariali in base alle prestazioni dei dipendenti e al valore delle loro competenze e per i possibili concorrenti che cercano di catturare talenti. Questa, ovviamente, è una strategia che la stessa Intel conosce fin troppo bene.

Il bracconaggio di talenti da aziende concorrenti nel mondo dell’industria dei semiconduttori non è di per sé straordinario. C’è un pool limitato di professionisti da ingaggiare e quelli che ottengono visibilità attraverso la loro eccellenza lo fanno non solo nelle loro aziende, ma nella percezione del settore in generale. Sembrerebbe che Intel senta il bisogno di isolarsi meglio dalle acquisizioni “aggressive” che altre aziende potrebbero fare dai propri dipendenti. È interessante notare che, sebbene si percepisca generalmente che Intel paghi stipendi inferiori rispetto a società comparabili, attualmente si attesta a un “tasso di soddisfazione dello stipendio” del 75% secondo Indeed, che è superiore al 64% di AMD, ma inferiore al 78% di NVIDIA.

Intel impiega attualmente circa 110.000 professionisti in tutto il mondo. Il libro paga della società solo per l’Oregon (dove ha le sue strutture e sedi più avanzate) conta ben 4,6 miliardi nel 2021. Si tratta di una media di circa 150.000 dollari per lavoratore, considerando che l’azienda impiega circa 30.000 professionisti solo in quella regione. Se tutti i 2,4 miliardi di dollari fossero distribuiti equamente tra i suoi 110.000 dipendenti, ciascuno riceverebbe 21.000$ in più all’anno.

L’azienda vuole assumere diverse centinaia di professionisti nella regione dell’Oregon per il suo aggiornamento della fabbrica di ricerca 1DX. Tuttavia, solo il tempo dirà se questa spinta finanziaria sarà sufficiente per garantire alla società di tenersi i suoi impiegati migliori e attirarne altri in futuro.