Intel cancella il progetto Falcon Shores, il chip per l'IA non verrà venduto

Intel ha annunciato l'abbandono del progetto Falcon Shores, GPU specializzata nel calcolo ad alte prestazioni (HPC) e nell'intelligenza artificiale. La decisione è stata comunicata dal co-CEO ad interim Michelle Johnston Holthaus, durante una chiamata in cui venivano discussi i risultati del quarto trimestre.

La decisione è figlia della nuova strategia di Intel, che mira a tornare in carreggiata dopo una serie di lanci deludenti e perdite preoccupanti; l'azienda sta cercando di semplificare la sua roadmap, in modo da poter concentrare le risorse su progetti più promettenti.

Holthaus ha dichiarato che Falcon Shores verrà utilizzato solo come "chip di test interno, senza portarlo sul mercato". Il focus si sposterà invece su Jaguar Shores, descritto come l'opportunità di Intel di "sviluppare una soluzione a livello di sistema su scala rack per affrontare più ampiamente il data center AI".

Il co-CEO ha poi sottolineato che l'esperienza con il precedente chip AI Gaudi 3 ha evidenziato la necessità di offrire soluzioni complete: "Una delle cose che abbiamo imparato da Gaudi è che non è sufficiente fornire solo il silicio. Ciò che i clienti vogliono davvero è una soluzione rack completa".

Holthaus ha delineato la strategia di Intel: "Mentre penso alla nostra opportunità nell'AI, la mia attenzione è incentrata sui problemi che i nostri clienti stanno cercando di risolvere, in particolare la necessità di ridurre i costi e aumentare l'efficienza del calcolo. Un approccio unico non funzionerà, e vedo chiare opportunità di sfruttare i nostri asset principali in nuovi modi per offrire il costo totale di proprietà più interessante".

Intel è in una posizione difficile se si guarda ai chip IA per datacenter: AMD prevede guadagni per circa 7 miliardi di dollari nel 2025, mentre NVIDIA, attualmente leader indiscusso di questo mercato, potrebbe raggiungere i 195 miliardi di dollari nel prossimo anno fiscale. La decisione di abbandonare Falcon Shores segna un importante cambio di strategia, ma potrebbe anche essere la mossa migliora per il colosso americano.