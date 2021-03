Intel, Comet Lake Refresh messo alla prova nei primi test

Intel si sta preparando al lancio dei suoi processori Rocket Lake, di cui trovate maggiori dettagli nella nostra precedente notizia, portando la sua ultima microarchitettura su desktop. Ma Rocket Lake verrà utilizzato solo per le sue famiglie Core i9, i7 e i5 di fascia alta e mainstream, mentre per la linea Core i3 l’azienda offrirà prodotti Comet Lake aggiornati con un modesto aumento di velocità.

La gamma Comet Lake Refresh non è molto ampia, dato che è composta da sei modelli quad-core Core i3 per desktop e una variante dual-core Core i3 per notebook ultrasottili. I modelli più importanti della famiglia sono il Core i3-10105, Core i3-10305 e Core i3-10325, ma ci sono anche il Core i3-10305T, Core i3-10105F e Core i3-10105T. La principale differenza tra il Core i3 “Comet Lake Refresh” e l’originale Core i3 “Comet Lake” è un aumento di 100MHz sia per le frequenze di base che per quelle Turbo Boost. Ad esempio, il Core i3-10325 gira a 3,90GHz-4,70 GHz, solo 100MHz in più rispetto al Core i3-10320. Poiché Intel produce Comet Lake quad-core da circa un anno, i miglioramenti a livello di tecnologia di produzione hanno consentito all’azienda di avere un aumento della velocità senza influire sui rendimenti.

A febbraio, il Core i3-10105F è stato avvistato presso un negozio in Malesia, ma attualmente, sebbene presente sul sito web di Intel, non è ancora disponibile. È interessante notare che un blogger cinese è riuscito a ottenere dei sample in anticipo del Core i3-10105 e Core i3-10325 e li ha persino testati. Dato che stiamo parlando di CPU che sono solo 100MHz più veloci dei loro predecessori, non sorprende che dimostrino a malapena un aumento delle prestazioni nei benchmark sintetici. Ad esempio, il nuovo Core i3-10325 è dall’1,4% al 2,5% più veloce del precedente in Cinebench R23 ed è dell’1,3% più veloce in 3DMark Time Spy Extreme. In altri test, il vantaggio delle versioni “Refresh” è ancora meno evidente.

La pubblicazione della recensione dimostra che Intel ha già fornito campioni dei nuovi chip ai suoi partner per testarne la compatibilità con le varie piattaforme. Al momento, non sappiamo ancora quando le CPU saranno disponibili presso i maggiori rivenditori.