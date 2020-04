Intel Core i7-1165G7, spunta il benchmark di un’altra CPU Tiger Lake-U

Due settimane fa, l’Intel Core i7-1185G7 è stato scovato nel database del benchmark 3DMark e oggi un altro chip ha subito lo stesso destino, il Core i7-1165G7, grazie al leaker @_Rogame. Stando alla nomenclatura dovrebbe trattarsi di un’altra CPU Tiger Lake-U, i successori degli attuali processori mobile Ice Lake-U di decima generazione (da non confondere con i processori Comet Lake di decima generazione prodotti con litografia a 14nm).

L’i7-1165G7 ha una frequenza inferiore di 200MHz rispetto a quella dell’i7-1185G7, ma, rispetto al suo predecessore, l’i7-1065G7, vanta una frequenza base superiore di 1,5GHz, ammesso che queste informazioni siano attendibili. Mancano i dati sulla frequenza massima, quindi è presto per giungere a conclusioni sulle loro prestazioni, proprio come avvenuto per il Core i7-1185G7. Vi ricordiamo che le CPU Tiger Lake saranno abbinate alle iGPU basate sull’architettura grafica Xe.

Intel Core i7-1165G7 Intel Core i7-1185G7 Cores / Thread 4 / 8 4 / 8 Frequenza base / boost 2.8 GHz / ? 3.0 GHz / ? 3DMark Time Spy CPU Score 4750 2922 3DMark Time Spy GPU Score 1150 1296 3DMark Time Spy Combined 1297 1414

In 3DMark, l’Intel Core i7-1165G7 ha ottenuto 1150 punti in Graphics e 4750 punti nel benchmark della CPU, per un punteggio totale di 1297 punti. L’Intel Core i7-1165G7 ha segnato un punteggio decisamente maggiore nel test della CPU rispetto a quello dell’i7-1185G7, mentre il punteggio dell’iGPU è leggermente inferiore. Risultati che hanno poco senso considerando le frequenze dei due chip, ergo non ci resta che aspettare ulteriori sviluppi. E voi che ne pensate delle future CPU mobile del Team Blue?