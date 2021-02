Intel Core i7-11700K, la prima recensione di Rocket Lake-S appare online

Non dovrebbe mancare ancora molto alla presentazione ufficiale delle CPU desktop Intel di prossima generazione, nome in codice Rocket Lake-S. I benchmark e le foto trapelate nell’ultimo periodo ne sono la conferma ma oggi abbiamo a disposizione moltissime nuove informazioni: è stata pubblicata online la prima recensione comprensiva di test approfonditi di un Engineering Sample di Intel Core i7-11700K.

La recensione è stata pubblicata dal sito rumeno Lab501, il quale è riuscito a mettere le mani su un prototipo praticamente definitivo del processore. Il chip dovrebbe essere molto vicino alla versione finale che vedremo nei negozi, le frequenze operative corrispondono infatti a quelle vociferate per la versione retail della CPU. L’Intel Core i7-11700K dispone di 8 core dotati di hyperthreading, per un totale di 16 thread.

Nei benchmark sintetici come WPrime, nei dest di codifica video con Handbrake e nei test di rendering come Blender la CPU è risultata meno prestante dell’AMD Ryzen 7 5800X. Nel gaming la differenza tra le due CPU è solamente dell’1%, un valore praticamente trascurabile.

Per quanto riguarda il consumo di energia, la potenza totale del sistema è risultata del 27% superiore a quella di un intero sistema basato su 5800X durante il test Prime95. Le temperature non sembrano essere un problema, Core i7-11700K ha terminato il test Prime95 con 18°C in meno del 5800X, facendo supporre ci sia maggiore margine di overclock.

Anche se ci aspettiamo che le versioni retail del Core i7-11700K siano sicuramente delle versioni migliorate rispetto a questo campione ingegneristico, non ci aspettiamo una differenza sostanziale che possa variare di troppo questi risultati.

Intel sembra aver raggiunto la rivale AMD nelle performance single core, riguadagnando probabilmente la leadership come famiglia di CPU da gaming migliore al mondo, titolo al momento detenuto da AMD con i suoi Ryzen serie 5000. Le performance in task di produttività e nelle operazioni multi-core sembrano però essere ancora sotto a quelle dei chip AMD anche per questa generazione.