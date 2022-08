La nuova gamma di CPU Intel Raptor Lake è ormai in dirittura di arrivo. L’azienda si appresta a tenere il suo evento di presentazione “Innovation” il 27 settembre, dove verrà svelata l’intera nuova gamma di processori, di cui tutti i modelli verranno lanciati entro quest’anno. Come ormai reso noto nelle precedenti notizie, la 13° generazione si appresta ad aumentare in maniera importante le frequenze operative e la conta dei core, che proprio nella fascia a cui appartiene Core i9-13900K arriverà a ben 24.

Il top di gamma Raptor Lake in particolare offrirà un’esclusiva modalità “Extreme Performance” che consente di spingere ulteriormente i limiti di funzionamento della CPU sulle schede madri di fascia alta dotate del controller Z790, al costo però di aumentare i consumi fino a 350W. Quello che in sostanza accade attivando il profilo è la disattivazione dei limiti di potenza, dando la possibilità di sfruttare al massimo il potenziale del processore nei carichi di lavoro.

Fonte: Intel

Il profilo “Extreme Performance” si aggiungerà anche alle numerose opzioni per l’overclock che arriveranno con la nuova piattaforma e sarà esclusivamente supportato da selezionati modelli di schede madri Z790, dotate delle necessarie qualità di alimentazione per assicurare il corretto funzionamento del sistema durante l’attivazione della modalità. Come emerso nei recenti benchmark, il nuovo profilo ha consentito al Core i9-13900K di raggiungere la frequenza di 6,1 GHz, totalizzando punteggi record nei test.

Ciò renderà obbligatorio l’uso di dissipatori adeguati, non solo per smaltire l’enorme calore che sarà generato dalla CPU, ma anche dai moduli VRM montati sulla scheda madre, indispensabili per la corretta alimentazione del processore. Il supporto per il profilo “Extreme Performance” potrebbe anche essere aggiunto in futuro per alcuni modelli di schede madri Z690 adatte, attraverso un aggiornamento del BIOS.

La nuova gamma di processori Intel Raptor Lake, assieme alla piattaforma Z790, sono attesi per il lancio sul mercato nel mese di ottobre. I Ryzen 7000 di AMD saranno invece già presentati tra poco più di una settimana e dovrebbero essere disponibili all’acquisto lo stesso giorno in cui l’azienda di Santa Clara terrà il suo evento di presentazione.