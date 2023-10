Intel Core i9-14900K già in vendita! Embargo violato in Europa.

Alternate, uno dei principali rivenditori di componenti per PC in Europa, ha involontariamente scatenato l'euforia negli appassionati di tecnologia vendendo in anticipo le nuove CPU desktop di Intel e violando l'embargo ufficiale.

L'annuncio è avvenuto di recente e ha portato all'acquisto anticipato di almeno nove di questi processori da parte di alcuni utenti sparsi in Europa, come dimostrato dalle inserzioni su eBay.

Anche se il rivenditore ha successivamente rimosso i prodotti dall'asta, l'errore è stato compiuto e le CPU Intel sono finite nelle mani dei consumatori prima del previsto.

Il prezzo indicato, €684,99, se rappresenta il costo al dettaglio effettivo delle nuove CPU Intel, non sembra essere significativamente diverso da quello attualmente offerto per l'i9-13900K, suggerendo che i consumatori potrebbero non dover affrontare costi notevolmente superiori per l'ultima generazione di processori.

È importante sottolineare che non sono state rese note informazioni ufficiali sui prezzi da Intel, quindi è possibile che il prezzo indicato fosse solo un segnaposto accidentale in una lista attiva.

Tuttavia, questo errore nel processo di lancio ha suscitato dubbi sulla comunicazione di Intel con i rivenditori, poiché non è la prima volta che una CPU della serie Raptor Lake Refresh appare sul mercato prima del previsto. Recentemente, un negozio in Indonesia aveva messo in vendita il processore Core i7-14700K senza intoppi apparenti.

Nonostante l'errore, molti utenti hanno avuto un'anteprima delle specifiche di queste CPU, le quali includono configurazioni con 24 core e velocità di clock di 6,0 GHz.

Va notato che le CPU vendute erano nella variante "tray", il che significa che erano fornite senza l'imballaggio tradizionale e potrebbero essere state acquistate da coloro che assemblano i propri PC.

Ufficialmente, Intel dovrebbe lanciare le CPU desktop di 14a generazione il 17 ottobre, con la possibilità di preordini che inizieranno un giorno prima. Nonostante questi inconvenienti, il lancio ufficiale rappresenta un momento molto atteso da parte della community PC.