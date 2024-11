Intel Core Ultra 5 225F: prestazioni simili al Core i5-13600

Il nuovo processore Intel Core Ultra 5 225F della serie 200S è apparso nel database di Geekbench, rivelando prestazioni paragonabili al Core i5-13600 di precedente generazione. Il chip non ancora rilasciato ha ottenuto 2.653 punti in single-core e 13.028 punti in multi-core.

Il Core Ultra 5 225F si posiziona come un processore di fascia media, dotato di 10 core (6 Performance e 4 Efficient), 20MB di cache L3 e una frequenza massima rilevata di 4,887 GHz durante il test. Rispetto all'attuale top di gamma Core Ultra 5 245K, il nuovo modello risulta più lento del 16% in single-core e del 44% in multi-core.

Le prestazioni sono simili al Core i5-13600, ma con meno core

Confrontando i risultati con altri processori, il Core Ultra 5 225F si dimostra leggermente più veloce del Core i5-13600 (+5% in single e multi-core), nonostante abbia 4 core in meno. Supera del 13% il suo predecessore diretto Core i5-14400F, ma rimane indietro rispetto ai Ryzen 7 9700X e Ryzen 5 9600X di AMD, che offrono prestazioni superiori del 29-38% in single-core e 23-38% in multi-core.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

È importante notare che questi risultati potrebbero non riflettere le prestazioni finali del processore. Intel ha recentemente dichiarato di aver individuato problemi di performance nell'architettura Arrow Lake, che verranno risolti con futuri aggiornamenti del firmware. Ciò lascia spazio a possibili miglioramenti prima del lancio ufficiale di questo Ultra 5 225F.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Il Core Ultra 5 225F si prospetta quindi come un'interessante opzione di fascia media nella nuova lineup Intel, offrendo un buon equilibrio tra efficienza e prestazioni. Tuttavia, sarà necessario attendere test più approfonditi e il rilascio ufficiale per valutarne appieno le capacità e il posizionamento sul mercato.

Nel mentre, se siete curiosi di conoscere tutti i dettagli in merito al nuovissimo Intel Core Ultra 9 285K, vi lasciamo alla nostra corposa recensione rilasciata qualche settimana fa.