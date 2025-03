Questo alimentatore MSI non funziona con molte GPU AMD e Intel: mancano i connettori

MSI ha lanciato sul mercato i nuovi alimentatori MPG A1000GS e MPG A1250GS, dotati di una particolarità: hanno un solo connettore 8 pin da poter dedicare alla GPU. Questo li rende di fatto incompatibili con un gran numero di schede grafiche AMD e Intel, che (salvo alcuni casi eccezionali) non usano il nuovo connettore 12v-2x6 adottato invece da NVIDIA.

La decisione del colosso Taiwanese può essere vista come la direzione in cui sta evolvendo il mercato, ma è davvero difficile pensare che MSI abbia deciso di abbandonare il connettore classico in favore di quello usato da NVIDIA, sebbene quest'ultima detenga la stragrande maggioranza del mercato (almeno per ora). Anche perché, volendo essere pignoli, le GPU NVIDIA sono tutte provviste di adattatore da 8 pin a 16 pin, mentre quelle AMD o Intel non hanno un adattatore inverso, da 16 a 8 pin.

La motivazione di questa scelta risiede piuttosto altrove, in quello che è ormai da un paio d'anni il mantra dell'industria e ne sta ridefinendo le esigenze: l'intelligenza artificiale. L'adozione di due connettori 12V-2x6 è pensata principalmente per configurazioni con doppia scheda grafica NVIDIA per massimizzare la potenza in configurazioni dedicate all'IA, con cui gli utenti possono eseguire autonomamente training e inferenza dei modelli.

Un cambiamento graduale, ma inesorabile

Si potrebbe minimizzare l'importanza di questa novità, considerando che il mercato degli alimentatori è saturo di produttori e modelli diversi, con abbondanza di unità dotate di due o tre connettori a 8 pin. Tuttavia, la scelta di MSI solleva diverse domande sulla longevità del tradizionale connettore a 8 pin, finora dato per scontato.

Sebbene il connettore 12V-2x6 presenti margini di sicurezza discutibili quando opera al massimo del carico elettrico nominale, come testimoniano i diversi report di schede e connettori che fondono, risulta perfettamente adeguato per richieste energetiche intorno ai 300 W.

Se il mercato dovesse muoversi tutto in questa direzione, AMD e Intel potrebbero sentirsi sotto pressione e scegliere di adottare il nuovo connettore di alimentazione, uniformando nuovamente il mondo delle schede grafiche. Prima, pero, è essenziale che tutti i problemi legati al connettore 12v-2x6 vengano risolti del tutto, anche con una terza iterazione della specifica se necessario.

Fortunatamente, la forte competitività del mercato degli alimentatori suggerisce che ci saranno modelli con tre connettori 8 pin ancora per parecchio tempo; se avete appena assemblato il vostro nuovo PC, potete dormire sonni tranquilli.