Intel, ecco l’SSD più veloce al mondo: Optane P5800X

Intel sta portando Optane al livello successivo con il suo SSD P5800X, definito l’SSD più veloce al mondo. Il dispositivo sfrutta l’interfaccia PCIe 4.0, il supporto Optane di seconda generazione e un nuovo controller SSD per offrire prestazioni e specifiche davvero sbalorditive.

Rispetto all’Optane DC P4800X, Intel afferma che il 5800X offre performance triplicate nei carichi di lavoro di lettura/scrittura casuale, con un picco di 1,5 milioni di IOPS 4K casuali e velocità sequenziali massime di 7,2 GB/s.

L’unità fornisce anche fino a 4,6 milioni di IOPS in carichi di lavoro casuali da 512B e fino a 1,8 milioni di IOPS in carichi di lavoro misti.

Inoltre, l’unità offre fino al 67% in più di durata in scrittura rispetto al P4800X di prima generazione e ora raggiunge l’incredibile cifra di 100 scritture su unità al giorno (DWPD). Questo lo rende anche l’SSD più durevole sul mercato. In prospettiva, ci sono pochissimi SSD “normali” basati su NAND che offrono anche 10DWPD di durata, il che significa che il P5800X è davvero in una classe a sé stante.

Se Intel seguirà la sua pratica standard, dovremmo vedere le varianti consumer di questi SSD arrivare sul mercato.

L’unità sfrutta il supporto Optane di seconda generazione di Intel, costituito da due livelli, e un nuovo controller SSD PCIe 4.0 x4.

Intel non ha condiviso le specifiche tecniche dettagliate inerenti al nuovo controller SSD PCIe 4.0 del P5800X. Tuttavia, sappiamo che le unità arriveranno nel comprovato fattore di forma U.2 con capacità di 400GB, 800GB, 1,6TB e 3,2TB. Proprio come qualsiasi altra unità Optane, la tecnologia 3D XPoint offre molta più velocità e durata di qualsiasi SSD basato su NAND, offrendo un livello di prestazioni che si colloca a metà strada tra una memoria SSD flash e di sistema.

Forse uno degli aspetti più importanti di un SSD Optane è la sua capacità di fornire prestazioni incredibilmente costanti anche quando si trova sotto carico pesante. Come sottolineato nella diapositiva sopra, il P5800X raggiunge nuove vette con più di 8 GB/s di throughput, surclassando facilmente tutti gli SSD basati su NAND e ottenendo anche un vantaggio sostanziale rispetto alla sua controparte di generazione precedente. Intel afferma che l’unità può fornire meno di 66us di latenza, che è un enorme passo avanti rispetto alla prima generazione DC P4800X, per non parlare degli SSD standard.

La memoria Optane P5800X può persino superare quello che tipicamente classifichiamo come il limite di throughput del bus PCIe 4.0. Ciò è un risultato della capacità dell’unità di sfruttare l’interfaccia bidirezionale di PCIe. Saturando entrambi i lati dell’interfaccia con prestazioni di lettura e scrittura a piena velocità di linea, l’unità offre prestazioni ancora più elevate durante i carichi di lavoro misti. Possiamo vedere questa capacità nel carico di lavoro di lettura/scrittura 70/30 delineato sopra, dove l’SSD ha raggiunto il picco di 2 milioni di IOPS. Ciò consente all’unità di fornire prestazioni 3,7 volte superiori rispetto al modello di generazione precedente in carichi di lavoro casuali misti.

Intel non ha ancora rilasciato informazioni sui prezzi, ma la società afferma che le unità sono già state spedite alle società OEM. La compagnia ha anche annunciato nuovi SSD QLC, insieme ai suoi piani per il debutto di flash PLC a 5 bit per cella.