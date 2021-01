Intel, finalmente ci siamo: DG1 arriva sul mercato

Dopo gli innumerevoli rumors e indiscrezioni, finalmente Intel entra ufficialmente nel mercato dei computer desktop come produttore di schede video. A segnare l’ingresso della casa americana all’interno di quello che attualmente è uno dei mercati più in crisi degli ultimi tempi è la nuova scheda Iris Xe (nome in codice DG1) che sarebbe già in mano ai principali OEM e pronta per la distribuzione.

In particolare, queste nuove schede video sono state progettate per la fascia mainstream e per l’utilizzo piccole e medie imprese. Nulla a che vedere quindi con le potenze di AMD Radeon 6000 o delle Nvidia RTX 3000. L’ingresso della casa di Santa Clara sarà quindi in un certo senso in punta di piedi, con una scheda dedicata a degli utenti “normali” e non votata ovviamente al gaming.

Per quanto riguarda le specifiche, la scheda non differisce molto dalle caratteristiche della gemella Xe Max. La GPU sarà dotata di 80 execution unit (EU) contro le 96 della versione per notebook. La memoria video invece sarà la stessa, con la presenza di 4GB di VRAM LPDDR4X con un bus a 128 bit con un bandwidth complessivo di 68GB/s. Iris Xe sfrutta inoltre le nuove interfacce PCI-E 4.0 con un TDP effettivo di 30W, superiore di soli 5W rispetto alla sua controparte mobile, il tutto a vantaggio di frequenze molto più alte. Sono supportati il Deep Learning Boost e le istruzioni DP4A per un migliore supporto all’intelligenza artificiale, oltre al codec AV1, l’HDR flussi video 12-bit.

Le aspettative di Intel sono quelle di offrire un prodotto di fascia entry level appetibile sia per gli OEM che per i consumatori in cerca di una scheda economica e senza pretese, in grado però di svolgere senza problemi la maggior parte dei task quotidiani. Al momento la VGA sarà disponibile solamente per alcuni produttori di preassemblati, ma ciò ovviamente non esclude che in futuro la scheda possa essere messa in commercio nel mercato consumer.