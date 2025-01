Intel: gli Arrow Lake di fascia economica avranno un dissipatore più piccolo

Sono emerse online le prime, presunte, immagini dei nuovi processori Intel Arrow Lake di fascia economica, che presentano un dissipatore di calore integrato (IHS) più piccolo rispetto agli altri chip della serie Core Ultra 200 (che potete trovare su Amazon).

Le foto sono apparse sul sito di e-commerce cinese Taobao, dove un venditore ha messo in vendita i modelli Core Ultra 5 245 e Core Ultra 5 225 prima del lancio ufficiale di Intel. Sono disponibili anche i Core Ultra 7 265 e Core Ultra 9 285. Questo anticipo suggerisce che il debutto di nuovi modelli Core Ultra 200 in Cina sia imminente, confermato anche dall'apertura dei preordini da parte della filiale cinese di Intel per diverse CPU Core Ultra 5 e 7 non-K.

Questa modifica dell'IHS potrebbe influire sull'inserimento di queste CPU nelle schede madri LGA 1851.

L'aspetto più interessante delle inserzioni su Taobao riguarda l'IHS dei modelli 245 e 225, visibilmente più piccolo rispetto a quello dei 285, 265 e delle CPU sbloccate lanciate a ottobre. In particolare, la parte elevata dell'IHS più piccolo, che entra in contatto con il dissipatore, è stata leggermente ridotta, soprattutto nella parte superiore del chip. Il bordo, che va sotto la staffa della CPU sulla scheda madre, è stato ingrandito, mantenendo però simile la superficie complessiva dell'IHS.

Sebbene i modelli 245 e 225 siano compatibili con il socket LGA 1851, la staffa di ritenzione attorno al socket era stata progettata per adattarsi anche all'IHS originale. Al momento, non è chiaro se l'IHS più piccolo causerà problemi di montaggio.

Il codice stampato sull'IHS dei modelli 245 e 225 inizia con V anziché L, come osservato sui modelli con l'IHS originale, inclusi i non ancora rilasciati 285 e 265. Questi codici contengono dettagli sul luogo e il momento di produzione delle CPU Intel. Mentre i codici che iniziano con L indicano l'Irlanda come paese di origine, V sta per Vietnam. Sembra quindi che le CPU Core Ultra 200 con l'IHS più grande siano prodotte in Irlanda, mentre quelle con la variante più piccola (al momento solo 245 e 225) siano realizzate in Vietnam.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Le inserzioni su Taobao includono anche screenshot di CPU-Z che, se accurati, mostrano che i modelli 245 e 225 hanno la stessa identificazione di famiglia, modello e stepping del 285. Intel ha tradizionalmente utilizzato un mix di die più grandi e più piccoli, e persino architetture diverse, per la sua serie Core 5, mentre la Core 3 utilizza un die più piccolo e un'architettura di generazione precedente.

L'IHS più piccolo potrebbe indicare che l'azienda ha deciso di utilizzare un dissipatore di calore più ridotto per i modelli con un die più piccolo. Intel, ovviamente, non ha ancora fornito dettagli ufficiali in merito.

Il debutto ufficiale di queste CPU è previsto per la prossima settimana al CES 2025, durante la presentazione di Intel alla conferenza.