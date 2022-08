Stando a quanto riportato da TrendForce Research, Intel avrebbe posticipato la produzione dei tile GPU “Meteor Lake”, tramite il nodo N3 di TSMC, alla fine del 2023. È possibile che l’azienda abbia deciso di rimandare l’inizio della produzione per sfruttare direttamente la tecnologia N3E, che promette un processo più raffinato e rendimenti migliori, seppur al costo di una densità di transistor leggermente inferiore.

Questa scelta potrebbe influire sugli investimenti di TSMC inerenti all’espansione della sua capacità produttiva sul nodo N3. Intel ed Apple avrebbero dovuto essere le prime società a utilizzare il nodo N3 nella seconda metà del 2022, con consegne previste per l’inizio del 2023. Tuttavia, altri grossi clienti della fonderia, come AMD, MediaTek e Qualcomm, inizieranno a utilizzare i processi produttivi N3 (e relative evoluzioni) nel corso dei prossimi mesi, quindi l’azienda avrà comunque bisogno di espandere la sua capacità per riuscire a soddisfare l’elevata domanda.

Photo credit: TSMC

Ricordiamo che i futuri processori Core di tredicesima generazione dell’azienda di Santa Clara saranno i primi a far uso del nuovo processo produttivo a 7nm di Intel, chiamato Intel 4. Grazie al design MCM, i chip includeranno ben tre tipologie di core e una GPU Battlemage realizzata attraverso le fonderie TSMC. La GPU integrata Intel Xe-LPG sarà completamente nuova con, presumibilmente, fino a 192 Execution Unit, sebbene alcuni leak abbiano indicato 128 EU per la serie destinata ai notebook.

Rammentiamo che, al momento, le informazioni diffuse da TrendForce non sono ufficiali, quindi vanno prese come semplici rumor, soprattutto in un settore dove i piani possono cambiare anche abbastanza rapidamente. Per maggiori informazioni inerenti all’architettura dei futuri processori Intel “Meteor Lake”, vi rimandiamo al nostro precedente articolo dedicato.