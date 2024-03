Intel intasca miliardi in finanziamenti pubblici dal Chips Act

Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha raggiunto un accordo preliminare con Intel per fornire alla casa produttrice di chip 8,5 miliardi di dollari di finanziamenti diretti per la produzione commerciale di semiconduttori negli Stati Uniti.

Questo finanziamento è parte del CHIPS Act, progettato per revitalizzare la produzione nazionale di chip. L'annuncio è stato fatto in concomitanza con una cerimonia presso il campus Ocotillo di Chandler, in Arizona, alla quale ha partecipato il presidente Joseph Biden.

L'accordo prevede anche 11 miliardi di dollari in prestiti a basso tasso di interesse e un credito d'imposta del 25% sugli investimenti fino a 100 miliardi di dollari degli investimenti di capitale di Intel.

Questi fondi aiuteranno a compensare i costi delle strutture di produzione di chip di Intel in Arizona, Nuovo Messico, Ohio e Oregon. Inoltre, consentiranno all'azienda di ottenere finanziamenti per costruire fabbriche all'avanguardia e ridurre la necessità di ulteriori partnership finanziarie.

Intel costruirà due fabbriche all'avanguardia a Chandler, Arizona, e convertirà due fabbriche in strutture di confezionamento a Rio Rancho, Nuovo Messico. Il campus di New Albany, Ohio, vedrà la costruzione di due fabbriche all'avanguardia, mentre il campus di Hillsboro, Oregon, subirà un'espansione e una modernizzazione importante.

Intel

Intel prevede che una percentuale significativa dei suoi investimenti andrà alla costruzione delle strutture di produzione, mentre il resto sarà destinato agli strumenti da installare nelle fabbriche.

Questo annuncio rappresenta il più grande finanziamento del CHIPS Act fino ad oggi, con una distribuzione totale di 52 miliardi di dollari a più aziende. Intel è l'unico produttore di chip con design, ricerca e sviluppo e produzione negli Stati Uniti, posizionandolo strategicamente per svolgere un ruolo chiave in materia di sicurezza nazionale.

Il CEO di Intel, Pat Gelsinger, si aspetta un significativo beneficio fiscale derivante dal credito d'imposta sugli investimenti. Questo finanziamento non si applica alle iniziative di difesa o intelligence degli Stati Uniti, ma Intel sta avviando discussioni per ricevere ulteriori finanziamenti anche per questi specifici settori.

Il finanziamento con Intel mira a raggiungere obiettivi ambiziosi sotto l'amministrazione Biden per aumentare la produzione di chip in America. L'accordo è ancora preliminare e soggetto a revisione da parte del Dipartimento del Commercio.

Se tutto andrà secondo i piani, si prevede che la costruzione di nuove fabbriche di chip creerà fino a 30.000 posti di lavoro nel settore della costruzione e dello sviluppo di chip.