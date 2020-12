Intel, le nuove schede madri della serie 500 arriveranno a gennaio?

Stando a quanto riportato dai colleghi di VideoCardz, sembra che un’agenzia di stampa cinese abbia pubblicato un breve articolo sulla piattaforma social WeChat, sostenendo che le schede madri della serie 500 di Intel saranno annunciate il prossimo 11 gennaio, lo stesso giorno in cui la compagnia terrà una conferenza stampa al CES 2021.

La società dovrebbe presentare tre serie di schede madri, più nello specifico equipaggiate con i chipset Z590, B560 e H510, che saranno lanciate nello stessa giornata.

Le schede madri della serie 500 saranno probabilmente le ultime a supportare le memorie DDR4. La serie dovrebbe avere un socket LGA1200 compatibile con la serie Core Comet Lake-S di decima generazione e Core Rocket Lake-S di undicesima generazione.

Secondo lo stesso articolo, sembra che Intel non abbia ancora fissato una data precisa per il lancio della nuova serie Rocket Lake. Il sito afferma, tuttavia, che i Core di undicesima generazione potrebbero essere disponibili dalla fine di febbraio o dall’inizio di marzo. In precedenza, si vociferava che la serie sarebbe stata lanciata a marzo insieme alle nuove schede madri, ma sembra che la data d’uscita non sia stata ancora scelta.

Al momento non è chiaro il motivo per cui Intel lancerà i chipset prima delle nuove CPU. Ricordiamo che queste informazioni, in attesa di una comunicazione ufficiale dal parte della compagnia di Santa Clara, vanno prese semplicemente come dei rumor.

Qualche settimana fa vi abbiamo parlato dell’avvistamento di un test effettuato su una CPU Intel Core i9-11900K ES, indicata con un clock di base di 3,4GHz e boost clock di 4,2GHz e dotata di otto core e sedici thread, accompagnata da 32GB di memoria DDR4-2667 e un hard disk da 160GB WD Blue, su una scheda madre MSI Z590-A PRO-12VO.