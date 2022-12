Meteor Lake è l’architettura di prossima generazione di casa Intel che introdurrà diverse novità sostanziali rispetto alle odierne Alder Lake e Raptor Lake, in quanto, oltre all’utilizzo di un design MCM (Multi Chip Module), le nuove CPU faranno per la prima volta uso della tecnologia di packaging 3D Foveros, introdotta nel 2019 su alcune FPGA e GPU destinate agli ambiti HPC.

Stando a precedenti leak, i processori saranno basati su un’architettura ibrida che farà uso di tre differenti tipi di core: ai già conosciuti P-Core ed E-Core introdotti per la prima volta con Alder Lake, si aggiungono infatti anche i cosiddetti “E-Core LP”. La dicitura “LP” sembra proprio stare per “Low Power”, suggerendo quindi che si tratti di core funzionanti a bassissima potenza e destinati a sgravare l’intera CPU dai compiti più leggeri. In particolare, i P-Core saranno basati sulla nuova architettura Redwood Cove, mentre gli E-Core utilizzeranno invece il nuovo design Crestmont, andando rispettivamente a sostituire i core Raptor Cove e Gracemont di Raptor Lake.

Photo Credit: Intel

Le CPU Intel Meteor Lake faranno affidamento, per quanto riguarda la componente grafica, anche sulla GPU integrata Xe-LPG, versione rinnovata della Xe-LP, presente nella serie Tiger Lake, che permetterà di godere di migliori prestazioni e capacità di codifica/decodifica di flussi multimediali. Infatti, l’azienda di Santa Clara ha confermato ufficialmente che saranno supportate la codifica e la decodifica video AV1 a 8 e 10 bit, proprio come la serie Arc Alchemist. Indubbiamente, si tratta di una feature piuttosto interessante, in quanto si tratta di un codec esente da royalty e in grado di offrire un’efficienza sino al 50% superiore rispetto ad H.264. AV1 è destinato a diventare uno dei formati più diffusi, tanto che anche NVIDIA, con Ada Lovelace, e AMD, con RDNA 3, offrono un’accelerazione AV1 via hardware.