Intel mostra Panther Lake, in arrivo a inizio 2026

Durante l'edizione 2025 del Computex di Taipei, Intel ha finalmente tolto il velo ai suoi processori Panther Lake Core Ultra 300, mostrando per la prima volta chip funzionanti basati sull'attesissimo processo produttivo a 18A. A differenza della presentazione del CES 2025, dove la compagnia si era limitata a mostrare i chip semplicemente accesi, questa volta Intel ha messo alla prova le nuove CPU con applicazioni di rendering in tempo reale e carichi di lavoro AI, confermando che i nuovi processori sono in buona salute e pronti a rispettare la tabella di marcia che prevede il lancio commerciale nei primi mesi del 2026.

Il colosso di Santa Clara ha presentato i Panther Lake come una perfetta fusione tra l'efficienza energetica della serie Lunar Lake e le prestazioni della gamma Arrow Lake-H. Sebbene la produzione di massa inizierà nella seconda metà del 2025, con un probabile annuncio ufficiale durante il CES, la disponibilità effettiva sul mercato è prevista solo per l'inizio del 2026, seguendo una strategia di lancio graduale ormai consolidata per l'azienda.

Architettura e capacità di intelligenza artificiale

La nuova generazione di chip Intel sfoggia un design a più tile (piastrelle), con componenti CPU, GPU, I/O e SoC chiaramente visibili sulla superficie del package. Secondo le indiscrezioni non ancora confermate ufficialmente, questi processori dovrebbero integrare core P (Performance) Cougar Cove e core E (Efficiency) Darkmont, continuando l'approccio ibrido che caratterizza le architetture Intel più recenti.

Durante la dimostrazione, Intel ha messo in evidenza le capacità di intelligenza artificiale dei nuovi chip, riportando in vita persino Clippy, lo storico assistente di Microsoft Office, sotto forma di modello linguistico avanzato. Il sistema è stato utilizzato per scrivere codice di gioco in Python, dimostrando come l'elaborazione AI locale possa supportare attività di sviluppo complesse.

Particolarmente interessante è stata la dimostrazione dell'applicazione Da Vinci, che ha permesso di manipolare video in tempo reale grazie all'elaborazione AI locale. Gli operatori hanno modificato sfondi, colori dei vestiti e aggiunto testo animato alle clip video, il tutto con una fluidità che sottolinea la potenza di calcolo dei nuovi processori.

Le capacità grafiche integrate rappresentano un altro punto focale dell'evoluzione di Panther Lake. Intel ha accennato che i chip saranno dotati della prossima generazione di grafica integrata con unità XMX, specificando che le prestazioni saranno più vicine a quelle di Lunar Lake che di Arrow Lake. Secondo le indiscrezioni, queste GPU integrate dovrebbero basarsi sull'architettura Xe3, portando significativi miglioramenti nelle capacità di rendering e di calcolo parallelo.

Per facilitare l'adozione da parte degli sviluppatori, Intel ha già distribuito oltre 300 kit di sviluppo a partner ISV (Independent Software Vendor). Durante l'evento, l'azienda ha mostrato uno di questi sistemi all'opera per l'editing di immagini con funzionalità di colorazione automatica e upscaling potenziate dall'intelligenza artificiale. Questi kit di sviluppo, caratterizzati da dimensioni sorprendentemente compatte, rappresentano un passo fondamentale per garantire che un ampio ecosistema software sia pronto a sfruttare le nuove capacità hardware al momento del lancio.

Il fatto che Panther Lake sembri rispettare la tabella di marcia originale è un segnale estremamente positivo per Intel, soprattutto considerando l'importanza strategica del processo produttivo a 18A. Nei prossimi mesi, l'azienda ha promesso di rivelare progressivamente dati più concreti sulle specifiche tecniche e sulle varie configurazioni che comporranno la famiglia di processori Core Ultra 300.