Intel non vede l’ora di rivelare maggiori dettagli sulle GPU Xe, appuntamento in 20 giorni

Il profilo ufficiale di Intel Graphics su Twitter ha pubblicato un tweet in cui affermava che l’azienda sarebbe pronta a rivelare maggiori informazioni riguardo alle proprie GPU a marchio Xe in appena 20 giorni. Il tweet è stato prontamente eliminato ma siamo abbastanza sicuri la promessa sia ancora valida.

A giudicare dalla data del tweet ormai andato perduto, Intel sarebbe pronta a rivelare maggiori informazioni il prossimo 13 agosto. Siccome l’azienda ha deciso di utilizzare la nomenclatura Xe sia per la prossima generazione di GPU integrate sia per le GPU dedicate che si sta preparando a presentare, non sappiamo quale delle due famiglie di prodotti (o magari entrambe) sarebbe in dirittura d’arrivo.

Visti i recenti annunci di Intel riguardo la difficoltà con i propri nodi a 10 e 7 nanometri, probabilmente si tratterà comunque solo di una presentazione e non di un lancio vero e proprio sul mercato che avverrà in un secondo momento.

Il tweet dell’azienda di Santa Clara punta a una data sospettosamente vicina all’evento Hot Chips del 17 agosto in cui il Direttore Senior per l’architettura grafica di Intel, David Blythe, dovrebbe tenere una conferenza proprio riguardante l’architettura delle GPU Intel Xe. Oltre a questa data, Intel ha già pianificato un ulteriore evento virtuale in data 2 settembre con la promessa del lancio di “qualcosa di grosso”.

Siamo davvero ansiosi di vedere cosa Intel ha in serbo per noi e di scoprire se il colosso dei chip americano sia in grado di ravvivare la competizione nel mercato delle GPU fino ad ora popolato di prodotti provenienti da soli due brand, Nvidia e AMD.

Cosa vi aspettate dal lancio delle GPU Xe? Credete che Intel possa rappresentare una minaccia per Nvidia e AMD?