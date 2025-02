Intel "Nova Lake": trapelano le configurazioni speculative delle nuove CPU

Intel ha svelato parte del suo ambizioso piano per il futuro delle CPU attraverso un documento ufficiale pubblicato durante la call con gli investitori del quarto trimestre 2024.

Michelle Johnston Holthaus, figura di spicco ad interim dell'azienda, ha confermato che le CPU di nuova generazione della famiglia "Nova Lake" faranno il loro debutto nel 2026, successivamente al lancio completo della serie "Panther Lake".

Questa dichiarazione conferma le voci di corridoio e i leak degli ultimi mesi, tra cui un documento di spedizione recentemente emerso. Gli analisti ritengono che "Nova Lake" utilizzerà il nodo 14A di Intel e il processo produttivo 2 nm di TSMC. Le indiscrezioni suggeriscono che i core prestazionali saranno basati su Coyote Cove, mentre quelli orientati all'efficienza adotteranno l'architettura Arctic Wolf.

Le rivelazioni ufficiali sono state seguite da ulteriori dettagli trapelati online. Un insider, tramite il subreddit Hardware, ha condiviso informazioni sulle configurazioni teoriche dei core e sui cambiamenti nei processi produttivi.

L'utente "Exist50" ha spiegato che Intel ha deciso di trasferire la produzione dei compute dies a TSMC, abbandonando i piani iniziali che prevedevano un die 8+16 su TSMC N2P e un die 4+8 su Intel 18A. Secondo la fonte, le varianti desktop e mobile condivideranno un die SoC/HUB unificato, con una configurazione base 4+8+4. Tuttavia, sono previste ulteriori varianti, soprattutto nel segmento mobile.

La configurazione di punta per il desktop, denominata probabilmente NVL-S o NVL-SK, potrebbe raggiungere i 16 core prestazionali (P-Cores) e 32 core efficienti (E-Cores), grazie al riutilizzo dei tile in configurazione 2x (8P+16E). L'insider ha anche consigliato agli utenti di evitare l'acquisto delle CPU della generazione attuale, sostenendo che Nova Lake offrirà un netto salto in avanti in termini di prestazioni multi-thread rispetto alla serie Arrow Lake (ARL).

Il sito VideoCardz ha raccolto le informazioni trapelate, creando un elenco delle varianti di prodotto previste nella famiglia Nova Lake e le loro configurazioni dei core:

NVL-SK: 2x (8P+16E)

NVL-HX: 1x (8P+16E)

NVL-S/NVL-H: 4P+8E

NVL-U: 4P+0E

Il report evidenzia che Intel sta lavorando su diverse versioni delle CPU Nova Lake, tra cui soluzioni desktop, laptop ad alte prestazioni e dispositivi mobili di fascia mainstream. La piattaforma Nova Lake-HX, dedicata ai laptop da gaming, integrerà 8 P-Cores e 16 E-Cores. Questo suggerisce che Intel potrebbe differenziare i die tra le versioni desktop (S) e mobile (HX).

Alcune varianti, denominate S e H, manterranno una configurazione più compatta 4P+8E, mentre per i laptop a basso consumo è prevista una versione con soli 4 core.