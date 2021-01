Intel Panther Canyon, il NUC con Tiger Lake e GeForce RTX 2060 è ora ufficiale

Intel ha ufficialmente presentato il suo PC in miniatura di nuova generazione progettato per gli appassionati che richiedono buone prestazioni in ambito gaming. I sistemi NUC 11, nome in codice “Panther Canyon“, integrano un processore Intel quad-core di undicesima generazione Core “Tiger Lake”, oltre alla scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 2060, basata sull’architettura “Turing“.

Intel non è certo nuova ai NUC con una GPU dedicata, ma finora la società non ha davvero offerto un sistema dotato di una GPU abbastanza potente per soddisfare le esigenza di un videogiocatore moderno. Il NUC 11 Enthusiast “Phantom Canyon” è il primo tentativo dell’azienda di coniugare dimensioni compatte (221×142×42 mm) con una GPU da gaming ed offrendo nel tempo varie opzioni di espandibilità.

Intel NUC 11 Enthusiast (NUC11PHKi7C / NUC11PHKi7CAA) si basa sul processore quad-core Intel Core i7-1165G7 (fino a 4,70GHz, 12MB di cache, 28W TDP) accoppiato a 16GB di memoria DDR4-3200 (fino a 64GB), la GPU dedicata GeForce RTX 2060 di NVIDIA con 6GB di memoria GDDR6 e la memoria Intel Optane H10 (32GB + 512GB) o un SSD. A differenza della memoria e dell’archiviazione, il processore grafico non può essere rimosso, ma chi desidera aggiornare la GPU potrà farlo utilizzando una delle due porte Thunderbolt 4 del sistema.

Nonostante le ridotte dimensioni, NUC 11 Enthusiast possiede ha un reparto di connettività piuttosto avanzato. Dal punto di vista wireless, il dispositivo di Intel include un modulo Intel AX201 Wi-Fi 6 + Bluetooth 5, un array di quattro microfoni far-field con supporto ad Alexa ed un sensore ad infrarossi sulla parte frontale. Per quanto riguarda i connettori, troviamo una 2.5GbE, sei porte USB 3.1 Gen 2, quattro uscite video (una DisplayPort 1.4, una HDMI 2.0b, due TB4), uno slot SDXC con supporto UHS-II e un jack audio da 3,5mm per auricolari, secondo la scheda del prodotto pubblicata dai colleghi di FanlessTech.

Considerando le prestazioni, la connettività e persino la possibilità di essere aggiornato del NUC 11 Enthusiast ‘Phantom Canyon’, si tratta di un mini PC in grado di rivolgersi a una gamma piuttosto ampia di clienti, inclusi giocatori, appassionati di contenuti multimediali e persino content creator che desiderano un desktop compatto. Intel deve ancora annunciare i prezzi al dettaglio dei suoi barebone NUC 11 Enthusiast e dei kit pre-built, ma, poiché si prevede che i sistemi arriveranno sul mercato a breve, il loro prezzo reale sarà svelato molto presto.