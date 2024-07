Mini PC con Ryzen 9 a prezzi mai visti grazie a questi coupon Geekom

Quante volte vi siete trovati nella situazione di dover scegliere tra l'acquisto di un PC desktop o un portatile, rinunciando a un Mini PC a causa delle loro prestazioni spesso limitate? Beh, sappiate che esistono Mini PC dalle prestazioni elevate, e in questo articolo ve ne segnaliamo due che, grazie a una serie di coupon, sono disponibili a un prezzo notevolmente scontato. Si tratta di due modelli firmati Geekom, entrambi equipaggiati con AMD Ryzen 9, per garantire le massime prestazioni attualmente disponibili per PC di questo formato. Scopriamo insieme più dettagli su questi prodotti.

Geekom A7 supporta quattro display 4K

Il Geekom A7 è un Mini PC progettato per offrire prestazioni all'avanguardia in un formato compatto, ideale per una vasta gamma di utenti. Equipaggiato con un processore AMD Ryzen 9 7940HS a 8 core e 16 thread, grafica integrata AMD Radeon 780M e 32 GB di memoria DDR5 espandibile fino a 64 GB, questo Mini PC è in grado di gestire con facilità attività complesse come il rendering video, l'editing, il gaming e lo streaming multimediale. La sua capacità di archiviazione SSD PCIe 4.0 da 2 TB garantisce spazio sufficiente per file di grandi dimensioni, rendendolo perfetto anche per i creatori di contenuti.

Inoltre, il Geekom A7 è dotato di una porta Ethernet 2.5G, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, assicurando velocità elevate e trasferimenti dati affidabili. La capacità di supportare display 8K o fino a quattro display 4K tramite porte HDMI, USB4 e di tipo C, porta la produttività e l'intrattenimento a nuovi livelli. Questo rende il Mini PC ideale per chi punta alla massima multimedialità, beneficiando di una qualità e prestazioni superiori alla media.

Vedi offerta su Geekom A7

Infine, la compatibilità con vari sistemi operativi come Windows 11 Professional, Manjaro, Ubuntu, Android x86 e FydeOS lo rende versatile per sviluppatori e gli utenti più avanzati. In sostanza, questo Mini PC rappresenta una soluzione potente e flessibile, capace di offrire tanto in un formato compatto.

Tuttavia, il Geekom A7 potrebbe non essere ideale per chi cerca un Mini PC a basso costo o per chi necessita di un sistema per attività di base come la navigazione web e l'uso di applicazioni da ufficio leggere. Il suo prezzo e le sue specifiche tecniche lo rendono più adatto a utenti con esigenze di prestazioni elevate, che sfrutteranno appieno le sue potenzialità. Pertanto, chi ha bisogno di un computer per attività meno intensive potrebbe trovare modelli più economici e sufficienti per le proprie necessità.

Pro

Compatto

Supporta il Wi-Fi 6E

Con USB 4

Contro

Aggiornamenti hardware limitati

La dissipazione del calore può essere una preoccupazione

Il suo prezzo è di 899€, ma usando il coupon "MGOHE8X5" lo abbassate del 20%, portandolo a 719€. Per utilizzare il coupon, visitate la pagina Amazon cliccando sul pulsante rosso che trovate qui.

Geekom A8 è il maestro del multitasking

Il Geekom A8 è ancora più perfetto per i creativi di contenuti che desiderano un PC compatto e dal design elegante. Con uno chassis in alluminio, angoli arrotondati e finitura opaca, questo Mini PC non solo aggiunge un tocco di classe a qualsiasi spazio di lavoro, ma resiste anche ai graffi. Nella parte nascosta, c'è il processore AMD Ryzen 9 8945HS con tecnologia a 4 nm per prestazioni di nuova generazione, ideali sia per attività quotidiane che per carichi di lavoro intensivi.

Coloro che vanno pazzi per l'intelligenza artificiale troveranno nel Geekom A8 quelle specifiche capaci di fare la differenza, come l'unità di elaborazione neurale (NPU) potenziata, capace di gestire il 60% in più di carichi di lavoro rispetto alle generazioni precedenti. La grafica Radeon 780M con architettura RDNA3 garantisce poi una gestione video straordinaria, supportando DirectX 12 Ultimate e Ray Tracing. È capace di far girare anche i titoli AAA più impegnativi. Ad esempio, con Microsoft Flight Simulator, che è uno dei titoli più pesanti oggi disponibili. potete aspettarvi 30-40 FPS. Inoltre, la connettività, con porte HDMI, USB4, Type-C, consente di collegare fino a quattro display 4K o un display 8K, soddisfacendo tutte le esigenze multimediali.

Vedi offerta su Geekom A8

Non manca il supporto per Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2 per una rete veloce e stabile, ideale per giochi online, streaming video 8K e VR in tempo reale. Con queste caratteristiche, il Geekom A8 si rivela eccellente per chi cerca un Mini PC potente, elegante e affidabile.

Tuttavia, come per il Geekom A7, anche il modello A8 potrebbe non essere ideale per tutti. Coloro che cercano un PC esclusivamente per compiti basilari come navigare sul web, inviare email o utilizzare applicazioni di produttività leggera potrebbero trovare eccessive le sue capacità e il suo prezzo. Anche gli utenti che preferiscono un sistema operativo diverso da Windows, o che non hanno bisogno di elevate prestazioni grafiche e computazionali, potrebbero voler considerare alternative più economiche e meno potenti.

Pro

Prestazioni top

NPU dedicata per l'AI

Sistema di raffreddamento autoprodotto

Contro

Possibile surriscaldamento durante l'uso prolungato