Intel produrrà GPU: l'annuncio è arrivato direttamente dal CEO Lip-Bu Tan durante il Cisco AI Summit di martedì, confermando che l'azienda inizierà a produrre processori grafici destinati non solo al gaming, ma soprattutto al training di modelli di intelligenza artificiale. La decisione rappresenta un'inversione rispetto alla linea di consolidamento annunciata da Tan quando ha assunto la guida dell'azienda nel marzo 2025, evidenziando quanto sia cruciale per Intel posizionarsi nel lucrativo mercato dell'AI accelerata.

Le GPU, a differenza delle CPU che Intel produce da decenni, sono processori specializzati ottimizzati per elaborazioni parallele massicce, rendendole ideali per carichi di lavoro come il rendering grafico avanzato e soprattutto il training di reti neurali. NVIDIA ha costruito il suo dominio attuale proprio su questi chip, conquistando una quota di mercato schiacciante nel settore dell'AI grazie a prodotti come le serie H100 e B200; se Intel dovesse riuscire ad accappararsela come cliente, svolterebbe una situazione che, negli ultimi mesi, è abbastanza critica.

La responsabilità del progetto è stata affidata a Kevork Kechichian, vicepresidente esecutivo e direttore generale del gruppo data center di Intel. Kechichian fa parte della nuova ondata di assunzioni mirate agli ingegneri avviata da Tan a settembre 2025, segnalando un cambio di rotta verso competenze tecniche di alto livello. A gennaio è stato inoltre reclutato Eric Demers, veterano di Qualcomm con oltre 13 anni di esperienza come senior vice president of engineering e figura chiave nello sviluppo di architetture grafiche.

Tan ha dichiarato che l'azienda svilupperà la sua strategia GPU in base alle esigenze e alle richieste dei clienti, suggerendo un approccio market-driven piuttosto che puramente tecnologico

La mossa rappresenta un cambio di direzione rispetto alle dichiarazioni iniziali di Tan, che aveva promesso un focus sui core business dell'azienda. Tuttavia, in un'era in cui l'intelligenza artificiale sta ridefinendo l'intero settore tecnologico, le GPU non possono essere considerate un segmento di nicchia, ma un pilastro fondamentale dell'infrastruttura computazionale moderna. Intel aveva già tentato incursioni nel mercato grafico con la linea Arc per consumatori e le GPU Ponte Vecchio per HPC, ma questa nuova iniziativa sembra puntare direttamente al cuore del mercato enterprise AI.

Resta da vedere se questa espansione strategica rappresenterà la svolta di cui Intel ha bisogno nella sua complessa fase di ristrutturazione, o se l'azienda si troverà a competere su troppi fronti contemporaneamente.