Intel, questa la data di lancio di Alder Lake?

Durante il webcast Intel Accelerated, la compagnia di Santa Clara ha condiviso la roadmap dei suoi prodotti fino al 2025 e svelato un nuovo schema di denominazione per i nodi, oltre a parlare dei suoi futuri processori Alder Lake, Meteor Lake, Sapphire Rapids e Granite Rapids.

Credit: Intel

Meteor Lake, che andrà a prendere il posto di Raptor Lake, presenterà un design a tile, che consentirà a Intel di impiegare diversi die sullo stesso silicio. Come Granite Rapids, Meteor Lake è basato sul nodo 7nm di Intel che è stato rinominato “Intel 4“. Tuttavia, ciò non significa che tutti i tile siano basati su Intel 4. Uno dei vantaggi di questo design è proprio la possibilità di combinare e abbinare diversi nodi di processo. Prevedibilmente, il produttore di chip farà affidamento sulla sua tecnologia di packaging 3D Foveros per Meteor Lake.

La presentazione di Intel ha rivelato che Meteor Lake è dotato di tre tile: un die di calcolo, un die SOC-LP e un die GPU. Quando si tratta di limiti termici, Meteor Lake funzionerà tra 5W e 125W. Abbiamo visto la classificazione di 125W numerose volte nelle precedenti generazioni di processori desktop Intel. Quindi il chip di punta Meteor Lake, che potrebbe essere il Core i9-14900K, avrà probabilmente un TDP di 125W. Meteor Lake offrirà un aumento sostanziale delle prestazioni grafiche integrate, fornendo da 96 a 192 EU.

Credit: Intel

Alder Lake si inserirà nel nuovo socket LGA1700, lo stesso che utilizzerà anche Raptor Lake. Tuttavia, Meteor Lake potrebbe necessitare di un socket diverso, che in questo caso dovrebbe essere il socket LGA1800. Sappiamo già che Alder Lake sarà un processore ibrido con un mix di core ad alte prestazioni e ad alta efficienza realizzato con l’Enhanced SuperFin a 10nm di Intel, ora chiamato “Intel 7“. L’illustrazione mostra un design con una configurazione 8+8, una di quelle potenziali di Alder Lake. Pertanto, la CPU di punta Alder Lake avrà probabilmente 16 core in totale, suddivisi tra otto core Golden Cove e otto core Gracemont. Tuttavia, solo il primo godrà dell’Hyper-Threading.

Ulteriori dettagli inerenti alla nuova serie di processori Alder Lake saranno svelati molto probabilmente in occasione dell’evento “Intel InnovatiON”, che si terrà sia a San Francisco che in versione digitale dal 27 al 28 ottobre 2021. Stando ad alcune voci, inoltre, sembra che Intel utilizzerà proprio l’occasione per anticipare ufficialmente il debutto sul mercato dei suoi processori, ma per saperne di più non ci resta che attendere pazientemente ancora qualche mese.