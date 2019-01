Intel, un pannello di controllo nuovo per i driver grafici svelato a breve

Nel 2020 Intel entrerà nel mercato delle GPU dedicate con le prime soluzioni basate su architettura Xe. Nel corso dei tanti mesi che ancora ci separano dal lancio. assisteremo a diversi annunci volti a creare un’attesa crescente nei confronti del progetto.

Dopo aver pubblicato un teaser qualche mese fa, l’account Intel Graphics su Twitter torna ad aizzare le folle di appassionati con una promessa: un nuovo pannello di controllo per le proprie GPU che eliminerà la “confusione”. Maggiori dettagli arriveranno presto, forse già nelle prossime ore, quindi non ci resta che aspettare.

Graphics control panels can be confusing, but not for much longer. pic.twitter.com/scaHSAfQBH — Intel Graphics (@IntelGraphics) January 14, 2019

L’arrivo di Raja Koduri da AMD e la costituzione Core and Visual Computing Group è stato il primo passo. L’azienda ha presentato recentemente piani piuttosto dettagliati per la grafica integrata Gen11 che vedremo insieme al core Sunny Cove sui processori Ice Lake a 10 nanometri. Intel non si è chiaramente esposta ancora sulle caratteristiche dell’architettura Xe (è troppo presto), ma ha spiegato che scalerà dalle integrate alle più potenti soluzioni dedicate per il mondo client e i datacenter.

Il 2018 è stato un anno in cui Intel ha iniziato a rivedere anche la parte software, tenendo un ritmo di pubblicazione dei driver molto più serrato e in alcuni casi concomitante all’uscita di nuovi giochi sul mercato. Si parla di 14 release e supporto a oltre 55 giochi sulla UHD Graphics 620 o superiore. La casa di Santa Clara ha inoltre promesso un maggior numero di driver mensili nel 2019, ed evidentemente dobbiamo aspettarci anche un nuovo pannello di controllo.

Per gli ingegneri software della casa di Santa Clara sarà senz’altro importante ricevere i feedback da parte degli utenti in modo da fare correzioni e introdurre ulteriori miglioramenti e funzioni nel 2020 in concomitanza con le schede video Xe.