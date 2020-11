Intel Xe HPG, aggiunto il supporto a Vulkan Ray Tracing in Mesa 20.3

Le librerie Vulkan sono diventate piuttosto popolari nel corso degli ultimi anni grazie al loro indubbio pregio di essere multipiattaforma ed in grado di offrire performance ottimali su qualsiasi hardware. Anche gli effetti Ray Tracing in tempo reale, sdoganati dall’introduzione della serie RTX 20 di NVIDIA, sono divenuti via via sempre più importanti, soprattutto recentemente, a causa della nuova linea RTX 30 ed alla prossima introduzione delle Radeon RX 6800, RX 6800 XT e RX 6900 di AMD, oltre alle console di nuova generazione Sony Playstation 5 e Microsoft Xbox Series X.

Anche Intel, sulle sue GPU Xe HPG, supporterà gli effetti Ray Tracing e, a quanto pare, sono già a buon punto, dato che il supporto al Vulkan Ray-Tracing è ora presente in Mesa 20.3 grazie ad alcune patch del driver Vulkan “ANV” ma, attualmente, non sembra esserci una vera e propria implementazione. Per quella, probabilmente, dovremo attendere Mesa 21.0, che arriverà il prossimo trimestre.

Ricordiamo che il driver proprietario di NVIDIA supporta il Vulkan Ray-Tracing su Linux, mentre, sebbene le nuove schede AMD offrano il supporto nativo agli effetti Ray Tracing, al momento non è stata avvistata una loro implementazione nei driver AMDVLK o RADV. Tuttavia, è prevedibile che presto i lavori a riguardo subiranno una consistente accelerazione.

Recentemente, vi abbiamo anche riferito che Eben Upton, creatore di Raspberry Pi e CEO di Raspberry Pi Trading, ha comunicato che il driver Vulkan per Raspberry Pi 4 fa ora ufficialmente parte della raccolta open source di driver Mesa. Infatti, negli il team ha effettuato oltre 100.000 test e implementato completamente le API Vulkan 1.0, secondo il post sul blog di Upton. Nell’aggiornamento dello scorso giugno, era stato segnalato che 70.000 test erano stati superati e solo una parte delle API era presente.