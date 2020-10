Il driver Vulkan di Raspberry Pi 4 è sempre più vicino

Eben Upton, creatore di Raspberry Pi e CEO di Raspberry Pi Trading, ha parlato dei progressi relativi al driver Vulkan per Pi 4 in un messaggio pubblicato sul blog del sito web ufficiale di Raspberry Pi all’inizio di questa settimana.

Secondo Upton, il driver Vulkan per Raspberry Pi 4 fa ora ufficialmente parte della raccolta open source di driver Mesa, i quali forniscono implementazioni di altre API, come OpenGL, OpenGL ES e OpenCL.

Negli ultimi tempi, il team ha effettuato oltre 100.000 test e implementato completamente le API Vulkan 1.0, secondo il post sul blog di Upton. Nell’aggiornamento dello scorso giugno, era stato segnalato che 70.000 test erano stati superati e solo una parte delle API era presente.

«Restano da sistemare solo una manciata di test CTS», ha scritto Upton. Il nuovo driver è stato sottoposto a numerosi test utilizzando i port della serie Quake. Tuttavia, come affermato nel messaggio, «sono necessari test più approfonditi e dettagliati».

Recentemente il team Raspberry Pi aveva annunciato una nuova versione della sua scheda Compute Module. Equipaggiata con lo stesso System on Chip (SoC) di Raspberry Pi 4 e con un nuovo form factor, il Compute Module 4 è disponibile in ben 32 varianti, diventando il più potente dell’intera serie, con prezzi a partire da soli 25$. Esistono 32 varianti del modulo, con prezzi che vanno da 25$ per la versione Lite senza memoria integrata e solo 1GB di RAM a 90$ per l’edizione con 32GB di spazio di archiviazione e 8GB di RAM. È disponibile anche un kit con un’antenna esterna per progetti all’interno di un case metallico o dove è necessario un aiuto aggiuntivo per ottenere una connessione stabile.

