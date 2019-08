Intel Xeon Scalable, la nuova generazione arriva fino a 56 core

Intel ha annunciato i nuovi processori Xeon Scalable, perfetti per le realtà che hanno bisogno di grande potenza di calcolo in ambito AI.

Intel ha annunciato oggi che la sua futura famiglia di processori Intel Xeon Scalable (nome in codice Cooper Lake) offrirà ai clienti fino a 56 core per socket e accelerazione di intelligenza artificiale integrata in una CPU standard, parte della linea principale della piattaforma Intel Xeon Scalable.

I nuovi Xeon Scalable saranno disponibili a partire dalla prima metà del 2020 e sfrutteranno le capacità integrate nei processori Intel Xeon Platinum 9200, oggi utilizzati sempre più spesso dai clienti HPC e AI più esigenti come HLRN e Advania.

Credit: Intel Corporation

Lisa Spelman, vice presidente e direttore generale della sezione Data Center Marketing di Intel, ha dichiarato: “Siamo entusiasti delle prime implementazioni dei nostri clienti della serie Intel Xeon Platinum 9200, introdotta come parte della nostra famiglia di Intel Xeon Scalable di seconda generazione. Portare un processore 56 core nella linea principale della prossima generazione di prodotti Intel Xeon Scalable espanderà ulteriormente la nostra capacità di soddisfare i desideri dei nostri clienti, che hanno bisogno delle massime prestazioni in settori come intelligenze artificiali, calcolo ad alte prestazioni e infrastrutture ad alta densità”.

Rispetto agli Intel Xeon 8200, la nuova generazione di Intel Xeon Scalable offrirà fino al doppio dei core, più larghezza di banda di memoria e maggiori inferenza e performance nell’allenamento di IA. Cooper Lake utilizzerà una piattaforma compatibile con i processori Ice Lake a 10 nm e sarà il primo processore x86 ad integrare l’accelerazione di intelligenza artificiale, e lo farà attraverso il supporto a bfloat16 introdotto in Intel Deep Learning Boost.

Con i nuovi Intel Xeon Scalable Cooper Lake, Intel ha intenzione di continuare a offrire ai propri clienti tutte le prestazioni di cui hanno bisogno in carichi di lavoro reali e in applicazioni business, garantendo la possibilità di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze.