Intelligenza artificiale e software per il mondo del lavoro: ForceManager

Force Manager è l'applicativo indispensabile per un direttore commerciale, per avere un immediato vantaggio nella gestione e pianificazione del team.

L’intelligenza artificiale ha fatto passi da gigante dal punto di vista dell’interazione con gli esseri umani. Se in passato i dispositivi intelligenti venivano utilizzati prettamente per svolgere mansioni derivanti dall’applicazione di semplici input, al giorno d’oggi un qualsiasi dispositivo è in grado di interagire con gli utenti in maniera attiva, arrivando a proporre soluzioni valide per portare a termine compiti complessi. Gli apparecchi in questione, forti della loro eccezionale utilità sul piano delle funzioni, vengono adoperati praticamente in qualsiasi ambito: sono perfetti nell’industria, nel mondo dell’educazione, in ufficio e anche al di fuori del posto di lavoro. Ed è proprio questo, con tutta probabilità, il vantaggio più rilevante in assoluto relativo all’utilizzo di tali apparecchi, vale a dire la possibilità di sfruttare le applicazioni specifiche in tutta la loro potenzialità anche da remoto. Esempio classico di applicazione perfetta per la gestione da remoto di uno o più aspetti relativi alla propria professione è ForceManager, software concepito appositamente per i team di vendita e in grado di fornire analisi, statistiche e andamenti relativi alle prestazioni delle strategie commerciali adottate dall’azienda. Ma entriamo più nel dettaglio, andando alla scoperta di ciò che rende ForceManager uno strumento indispensabile per un direttore commerciale (e per i team di vendita annessi).

ForceManager, la soluzione CRM ideale per la propria azienda

ForceManager consiste in una soluzione valida ed incredibilmente efficace per la gestione delle performance commerciali della propria azienda. Nato come software per gestire le reti di vendita in maniera sempre pratica e intuitiva, ForceManager ospita in sé le migliori funzionalità digitali per il supporto ai team commerciali, associate a un’interfaccia grafica di eccezionale qualità. Grazie all’applicazione diviene possibile analizzare e misurare nel dettaglio quelli che sono gli andamenti del team di vendita, potendo fare affidamento su un assistente virtuale dettagliato e aggiornato in tempo reale. Il suo grande successo deriva proprio dalla grande capacità con la quale l’applicazione stessa è in grado di integrarsi al meglio all’interno del dispositivo in uso, consentendo sia al direttore commerciale che al team di vendita di prefigurare gli obiettivi futuri in seno all’azienda gestita. Passiamo a un’analisi più dettagliata delle sue funzionalità, mettendo poi in evidenza i vantaggi evidenti derivanti dall’utilizzo del software in questione.

Caratteristiche e funzioni di ForceManager

ForceManager appartiene alla gamma specifica degli assistenti virtuali intelligenti. Oltre a ciò, il software è noto per far parte a tutti gli effetti dei cosidetti CRM Mobile, vale a dire quelle applicazioni concepite appositamente per i dispositivi mobili e finalizzate a gestire da remoto la possibile fidelizzazione con i clienti dell’azienda. CRM, infatti, è l’acronimo di “Customer Relationship Management“, vale a dire la gestione delle relazioni commerciali con i clienti sulla quale si basa la fortuna di una qualsiasi impresa commerciale. In tutto questo, ForceManager assume un ruolo di vitale importanza per l’amministrazione delle dinamiche del CRM: l’applicazione, infatti, mette a disposizione innanzitutto un validissimo sistema di tracciamento automatico delle attività all’interno del software. Ciò consente, tra le altre cose, di monitorare con costanza e in tempo reale quelle che sono le prestazioni specifiche del proprio team di lavoro.

A ciò si aggiungono servizi accessori quali la geolocalizzazione, che in ForceManager raggiunge livelli di affidabilità notevoli, la possibilità di visualizzare report immediati in merito alle attività svolte dal proprio team, le funzioni di riconoscimento vocale dell’utente al quale il dispositivo fa riferimento, la gestione sempre impeccabile del flusso di vendita e degli ordini e via dicendo. E questo è solamente per dare un’idea in merito alle straordinarie funzioni ospitate all’interno dell’applicazione.

Perché un direttore commerciale dovrebbe puntare su ForceManager

Dopo aver descritto in maniera accurata le straordinarie funzionalità di ForceManager, analizziamo più nel dettaglio quali sono i motivi per cui un direttore commerciale dovrebbe puntare sull’utilizzo di ForceManager dal punto di vista della gestione delle risorse commerciali dell’azienda. In primo luogo, un motivo fondamentale in grado di convincere alla scelta di ForceManager riguarda senza dubbio la possibilità di supportare con grande efficacia il team di lavoro della propria azienda. Il supporto offerto dall’applicazione, infatti, è di alto livello, ed è associato a una grafica di grande pregio, con un design intuitivo che consente di lavorare con rapidità e precisione. Ed è proprio la velocità a rappresentare un altro motivo essenziale per scegliere ForceManager: l’applicazione consente all’agente commerciale di inserire dati e informazioni nel giro di pochi secondi, un vantaggio che può essere sfruttato anche da remoto. Il terzo motivo per puntare sulla grande affidabilità di ForceManager è anch’esso legato all’immissione dei dati. Inserendo le informazioni commerciali nell’applicazione, il direttore commerciale può visionare in tempo reale i dati immessi, il che significa poter analizzare sul momento le performance del team di lavoro al fine di prendere decisioni strategiche. Ecco spiegati, dunque, i motivi più che validi per puntare sull’efficienza dell’applicazione.