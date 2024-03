Internet diventa 4,5 milioni di volte più veloce, wow!

In un nuovo sviluppo rivoluzionario, i ricercatori dell'Università di Aston hanno annunciato di aver raggiunto una velocità di trasmissione dati su internet che è 4,5 milioni di volte più veloce della media della banda larga domestica. Questo risultato senza precedenti è stato ottenuto utilizzando specifiche nuove bande di lunghezza d'onda che non erano state precedentemente utilizzate nei sistemi a fibra ottica.

Questo tasso senza precedenti è stato raggiunto grazie agli sforzi collaborativi del professor Wladek Forysiak dell'Istituto di Tecnologie Fototoniche di Aston e del dottor Ian Phillips, insieme ai ricercatori dell'Istituto Nazionale di Informazione e Comunicazioni (NICT) in Giappone e Nokia Bell Labs negli Stati Uniti.

Secondo il rapporto sulle prestazioni della banda larga domestica del Regno Unito pubblicato da Ofcom nel settembre 2023, la velocità media della banda larga è di soli 69,4 Mbit/s. Per ottenere un risultato di 301 terabits al secondo (o 301.000.000 megabit al secondo), gli scienziati hanno utilizzato fibre ottiche, piccoli filamenti tubolari di vetro che trasmettono informazioni utilizzando la luce, un mezzo che i normali cavi in rame non possono eguagliare in termini di velocità. Il team, però, ha aperto nuove bande di lunghezza d'onda che non sono ancora utilizzate nei normali sistemi a fibra ottica per internet, il tutto sviluppando nuovi dispositivi chiamati amplificatori ottici ed equalizzatori di guadagno ottico.

"Una testimonianza del potenziale della tecnologia delle fibre ottiche."

Il dottor Phillips, che ha guidato lo sviluppo di un dispositivo di gestione, o processore ottico, presso l'Università di Aston, ha spiegato che i dati sono stati inviati tramite una fibra ottica come una connessione internet domestica o per ufficio, utilizzando anche bande spettrali aggiuntive chiamate banda E e banda S. Ha aggiunto che l'Università di Aston ha sviluppato amplificatori ottici che operano nella banda E, che è adiacente alla banda C nello spettro elettromagnetico ma è circa tre volte più ampia.

Le implicazioni di questo risultato

L'aumento della capacità di trasmissione nella rete dorsale potrebbe portare a connessioni notevolmente migliorate per gli utenti finali, sottolineando il ruolo cruciale dell'avanzamento della tecnologia delle fibre ottiche nella rivoluzione delle reti di comunicazione per una trasmissione dati più veloce e affidabile. Questo traguardo, dunque, rappresenta un significativo salto in avanti nella tecnologia di trasmissione dati, stabilendo un nuovo punto di riferimento per la ricerca futura in questo campo.

La riuscita trasmissione di dati a così alte velocità da parte del team dell'Università di Aston è una testimonianza del potenziale della tecnologia delle fibre ottiche. Man mano che continuiamo a richiedere più dati, innovazioni come queste saranno cruciali per soddisfare tali esigenze, fornendo nel contempo una soluzione più verde per il nostro futuro digitale.