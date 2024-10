DeepL, meglio un traduttore o ChatGPT?

David Parry-Jones

La soluzione di DeepL sfrutta un modello di linguaggio ampio e specializzato (LLM) progettato appositamente per i compiti linguistici, producendo traduzioni più simili a quelle umane. A differenza dei modelli generali che si basano esclusivamente su dati disponibili pubblicamente su Internet, DeepL incorpora dati proprietari che sono stati meticolosamente perfezionati in sette anni per la creazione e la traduzione di contenuti. Inoltre, per garantire una qualità di traduzione ottimale, DeepL coinvolge migliaia di esperti linguistici accuratamente selezionati e addestrati per supportare e perfezionare costantemente il modello, mantenendo i rigorosi standard aziendali.

Inoltre, il nostro assistente di scrittura basato sull'intelligenza artificiale, DeepL Write, offre suggerimenti di scrittura completi e specifici per il contesto, aiutando le aziende a produrre contenuti chiari e privi di errori. Oltre a funzionare come un correttore grammaticale, DeepL Write comprende il contesto della scrittura, migliorando chiarezza, concisione e leggibilità complessiva. Con opzioni per regolare stili di scrittura—come Business, Academic, Simple e Casual—e toni come Friendly, Diplomatic, Confident ed Enthusiastic, DeepL Write consente ai team di creare contenuti non solo precisi e di impatto, ma anche su misura per il pubblico e gli obiettivi aziendali.