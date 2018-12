InWin CROWN, nuove ventole per case ad alte prestazioni con RGB addressable

InWin ha presentato delle nuove ventole CROWN, soluzioni modulari da 120 e 140 mm per raffreddare l’interno dei case. Vantano un’elevata pressione statica di 1,87 mm H2O (millimetri colonna d’acqua) e per progettarle l’azienda si è ispirata al design delle turbine.

I bordi sono affusolati verso l’esterno, così da ridurre il rumore e migliorare flusso d’aria ed effetti di luce. Il modello da 120 mm (AC120) è equipaggiato con nove pale, modellate verso l’interno per aumentare la pressione statica, mentre in quello da 140 mm (AC140) ne troviamo undici.

L’illuminazione è affidata agli RGB addressable, gestibili tramite software e completamente personalizzabili. InWin fornisce anche un cavo ARGB 3-pin per collegare le ventole alle schede madre compatibili e sincronizzare gli effetti di luce con gli appositi software.

Il sistema di montaggio presente nei quattro angoli è dotato di pad in gomma, ottimi per eliminare le vibrazioni. Le ventole offrono poi un sistema di cablaggio brevettato da InWin che permette di collegarle in serie, così da migliorare il cable management e facilitare l’installazione. Questo sistema permette inoltre di sincronizzare le ventole e di usare meno connettori sulla scheda madre per collegarle.

Le nuove CROWN operano a velocità variabili, dai 500 ai 1600 RPM, consumano poco (2,16 W massimi), sono molto silenziose (14,7 dB di rumore) e sono in grado di produrre un un flusso d’aria di 53,07 CFM. L’elevata qualità costruttiva e dei cuscinetti consente alle ventole di operare senza problemi per ben 60mila ore.

L’azienda offre anche un bundle, chiamato CROWN Twin Pack, in cui include un controller RGB modulare a cui collegare le ventole, in modo da gestire l’illuminazione in maniera indipendente.