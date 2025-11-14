Nel pieno del Black Friday, PureVPN ha deciso di dare una scossa al mercato con una campagna promozionale che sta attirando molta curiosità. Non si tratta soltanto dei consueti sconti, già ai massimi livelli nelle scorse settimane, ma di un’iniziativa che punta dritta all’attenzione di tutti gli appassionati di tecnologia: la possibilità di ottenere un iPhone 17 Pro. Una promessa certamente d’impatto, che merita di essere analizzata con attenzione.

PureVPN, chi dovrebbe abbonarsi?

Secondo quanto comunicato, l’azienda avrebbe introdotto un “Golden Ticket” destinato a chi attiverà un piano PureVPN Standard. Questo ticket darebbe diritto a partecipare a un’estrazione o comunque a un meccanismo di selezione che potrebbe portare a ricevere gratuitamente il nuovo iPhone 17 Pro. Al momento, tuttavia, la società non ha fornito dettagli più precisi sulle modalità del concorso, lasciando spazio a diverse interpretazioni e alimentando la curiosità degli utenti.

In attesa di chiarimenti ufficiali, ciò che è certo è che PureVPN sta utilizzando questa strategia come leva per rafforzare ulteriormente la propria offerta durante il periodo promozionale. Pur senza informazioni complete sul premio, la campagna si presenta come un’occasione potenzialmente interessante per chi già stava valutando un nuovo servizio VPN o desidera approfittare delle offerte del Black Friday. Resta però fondamentale, per qualsiasi promozione di questo tipo, leggere con attenzione termini e condizioni non appena saranno disponibili.

Detto questo, l’offerta principale rimane comunque competitiva: potete procedere con un abbonamento a soli 1,29€ al mese e accedere a una delle VPN più apprezzate sul mercato per velocità, sicurezza e affidabilità. Il possibile Golden Ticket rappresenta quindi un bonus aggiuntivo, ma il valore del servizio rimane di per sé già una motivazione valida. Chi sceglierà di partecipare potrà farlo consapevolmente, cogliendo l’occasione di godersi un servizio premium e, chissà, tentare anche la fortuna con l’iPhone 17 Pro.

