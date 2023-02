Se siete alla ricerca di una buona VPN premium, che costi il giusto ma che sappia garantirvi prestazioni eccellenti, in termini di qualità della connessione e, soprattutto, di sicurezza, allora vi invitiamo a dare un’occhiata alla nuova offerta proposta da IPVanish che, come da titolo, si sta spendendo in una campagna promozionale davvero ottima, con un costo mensile davvero molto competitivo!

Grazie alla sua nuova offerta, infatti, IPVanish è ora sottoscrivibile, con il suo piano biennale, con uno sconto del 74%! Un vero e proprio affare, che comporterà un pagamento mensile di appena 2,71€ al mese, corrispondenti ad appena 64,99€ per un totale di due ani di servizio! Non male, specie considerando il prezzo originale di 144,99€!

Anche il piano annuale, ovviamente, è in sconto, ma visto che il costo complessivo di quest’ultimo ammonta a circa 41 euro, diremmo che per una differenza di circa 23 euro val davvero la pena sottoscrivere l’abbonamento da 24, anche e soprattutto perché non parliamo certo di una VPN da poco, anzi!

Con IPVanish, infatti, avrete a disposizione una VPN veloce ed affidabile, ma anche e soprattutto immediata e semplice da usare, e che vanta connessioni in ben 75 differenti località in giro per il mondo. L’accesso a internet è sempre rapido, a prescindere dalla nazione scelta, e la connessione è anonima e sicura, protetta da una crittografia serrata ed efficiente.

Come se non bastasse, IPVanish offre persino un periodo di prova da 30 giorni di servizio, con cui potrete testare con mano la bontà e la velocità della connessione, prima di ricevere eventualmente un rimborso completo qualora non vostre soddisfatti.

Ciò detto, non ci ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina attraverso la quale potrete sottoscrivere il vostro abbonamento a IPVanish, invitando ad effettuare subito la sottoscrizione, prima che l’offerta termini del tutto!

