ITEK lancia 12 case di quattro linee: MAJES, VERTIBRA, SPACIRC e LIFLIG

Abbiamo ingranato la marcia giusta e adesso acceleriamo presentando ben 12 cabinet, di certo da sempre una delle categorie prodotto più importanti per la nostra azienda, nonché ad oggi quella che ha subito il rinnovo più evidente. Abbiamo sviluppato 4 nuove linee per svariati modelli, che si differenziano per specifiche tecniche, estetica e dimensioni. Scopriamoli assieme iniziando dalla fascia alta.

Partiamo dai cabinet MAJES. Ad affiancare MAJES 20 EVO e MAJES 20 MESH EVO, già presenti sul mercato ma rinnovati con il nuovo logo, ecco a voi MAJES 30 e MAJES 40.

Confermato nel formato Full Tower, MAJES 30 si presenta con un frontale nero dal taglio geometrico che lascia spazio ad una base traforata che ne impreziosisce l’effetto ottico grazie ad una maglia di LED ARGB. Questo particolarissimo frontale e la ventola ARGB da 12cm preinstallata sul retro sono collegati al comodo controller interno in grado di gestire fino a 6 ventole/strisce LED ARGB.

Il collegamento LED ARGB è unico anche nel modello MAJES 40, che è dotato di un frontale completamente traforato, dove si intravedono 3 delle 4 ventole ARGB da 12CM in dotazione, l’altra è posta sul retro. Gli straordinari effetti di illuminazione di MAJES 30 e MAJES 40 possono essere gestiti tramite software della scheda madre, tasti sul controller oppure tramite il telecomando in dotazione con tecnologia a radiofrequenza (e non infrarossi) che garantisce un’ottima qualità di

segnale.

Entrambi i cabinet, dalla struttura molto solida da 0,8cm di spessore, permettono di alloggiare il meglio dell’hardware sul mercato, liquid cooling fino a 360mm, dissipatori cpu alti fino a 165mm, schede video di ultima generazione collocabili anche verticalmente e diverse ventole aggiuntive: tutto molto pratico da installare grazie all’ottimo cable management da 28mm.

ITGCAMAJ30 Case MAJES 30 – 79,90€ iva inclusa

ITGCAMAJ40 Case MAJES 40 – 99,90€ iva inclusa

Passiamo ora a VERTIBRA, la serie di fascia media che si contraddistingue per features di alto livello ed un’estetica contemporanea. Con VERTIBRA allarghiamo la proposta prodotto con ben 6 modelli uniti da comuni specifiche in quanto la struttura è la stessa, differenti invece le peculiarità estetiche, il colore e la quantità di ventole montate all’interno. Scendiamo nel dettaglio modello dopo modello svelando anche i prezzi suggeriti al pubblico.

Il case V210 è dotato di un esclusivo frontale, traforato, completamente illuminato da una maglia di LED ARGB, coperta in parte, da una placca metallica che ne definisce l’estetica intrigante. Monta sul retro una ventola ARGB da 120mm ed integra una ampia finestra laterale trasparente in vetro temperato. Entrambe le peculiarità, comuni a tutti i modelli seguenti!

VERTIBRA H210 si presenta con un frontale completamente traforato, dove si intravedono le 3 ventole ARGB da 12CM in dotazione.

Questo modello, VERTIBRA S210, si contraddistingue per la sua eleganza essendo frontalmente liscio. Disponibile nei colori nero oppure bianco, in questo cabinet l’air flow è permesso grazie a delle fessure presenti lateralmente.

La particolarità del case VERTIBRA X210 è rappresentata dall’alternanza di elementi in ABS e zone traforate, queste ultime illuminate da una maglia di LED ARGB.

VERTIBRA Y210 sfoggia un pannello frontale traforato davvero particolare, che ricorda una foglia e le sue venature. Totalmente illuminato da LED ARGB.

Tutti i dispositivi ARGB integrati nella serie VERTIBRA sono comodamente pre-collegati al controller interno che è in grado di gestire fino a 6 ventole/strisce LED ARGB. La gestione dell’illuminazione ARGB può avvenire tramite software della scheda madre, tasti sul controller oppure tramite il telecomando in dotazione con tecnologia a radiofrequenza. La struttura VERTIBRA di ultima generazione dà modo di installare liquid cooling fino a 360mm, dissipatori alti fino a 165mm, schede video (con possibilità di disporle verticalmente tramite kit opzionale) lunghe fino a 350mm e varie ventole aggiuntive. Alta praticità dell’assemblaggio, il cable management è da 28mm.

ITGCAVV210 Case VERTIBRA V210 – 69,90€ iva inclusa

ITGCAVH210 Case VERTIBRA H210 – 89,90€ iva inclusa

ITGCAVS210 Case VERTIBRA S210 – 64,90€ iva inclusa (S210W – 69,90€ iva inclusa)

ITGCAVX210 Case VERTIBRA X210 – 69,90€ iva inclusa

ITGCAVY210 Case VERTIBRA Y210 – 69,90€ iva inclusa

Infine, introduciamo SPACIRC e LIFLIG, le 2 famiglie prodotto che si contraddistingueranno per un ottimo posizionamento di prezzo.

SPACIRC per il momento si divide su due prodotti, Spacirc XO e Spacirc VO:

SPACIRC XO è una soluzione estremamente versatile e funzionale. Il frontale con elementi in ABS e zone traforate, grazie ad una striscia led verticale e una ventola ARGB da 12cm, unisce un’estetica intrigante ad un ottimo air flow. Nonostante l’ottimo prezzo, le performance potranno essere al top dal momento che vi è la possibilità di montare componenti high-level come VGA da 315mm, dissipatori alti fino a 154mm, e diverse opzioni per il raffreddamento a liquido. Due le ventole ARGB da 12cm pre-installate, una sul frontale ed una dietro. L’ottimo cable management da 21mm e la struttura solida e spaziosa garantiscono un assemblaggio comodo ed ordinato.

SPACIRC VO, differenzia dal precedente nel frontale grazie ad elementi in ABS e zone traforate.

ITGCASPXO Case SPACIRC XO – 49,90€ iva inclusa

ITGCASCVO Case SPACIRC VO – 49,90€ iva inclusa

È ancora doppia l’interessante proposta nel formato Micro ATX di LIFLIG con Liflig B41 e Liflig P41. Itek LIFLIG è un cabinet dalle dimensioni ridotte ma dalle straordinarie potenzialità. Il frontale si presenta molto accattivante grazie ai dettagli LED in verticale, mentre all’interno troviamo diverse features per rendere comodo e ordinato l’assemblaggio come:

la gabbia che copre l’alimentatore, un cable management da 28mm, molteplici possibilità per ottimizzare l’air flow e le temperature interne grazie alla predisposizione per l’installazione di ventole e raffreddamenti ad aria o liquido di diverse dimensioni. La parete laterale è ovviamente in vetro temperato per ammirare il cuore del proprio sistema. Disponibile in versione black … e PINK!

ITGCALLB41 Case LIFLIG B41 – 54,90€ iva inclusa

ITGCALLP41 Case LIFLIG P41 – 59,90€ iva inclusa

Tutti gli articoli presentati sono reperibili nei migliori ecommerce e presso i partner ufficiali itek!