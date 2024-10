La conferenza di NVIDIA al CES è stata confermata, ecco quando sarà

Tra tre mesi, Jensen Huang salirà sul palco a Las Vegas per annunciare nuove soluzioni hardware e software per il 2025. Sebbene l’intelligenza artificiale (AI) sarà probabilmente il tema principale dell’evento, i giocatori potranno aspettarsi novità sulla prossima generazione di GPU consumer, la serie Blackwell.

NVIDIA sarà ufficialmente presente al CES 2025 con uno stand dedicato all’esposizione, che si terrà dal 7 al 10 gennaio. Il keynote di Huang, invece, è programmato per il 6 gennaio, un giorno prima dell’inizio ufficiale del CES, e potrebbe quindi essere considerato il discorso di apertura dell’evento.

NVIDIA non ha ancora confermato cosa verrà presentato durante il CES. In effetti, la notizia del keynote proviene dalla Consumer Technology Association (CTA), l’organizzazione responsabile del CES.

La CTA ha annunciato ufficialmente che il fondatore e CEO di NVIDIA, Jensen Huang, terrà una presentazione al CES 2025. L’evento si svolgerà a Las Vegas dal 7 al 10 gennaio 2025, con il keynote di Huang previsto per lunedì 6 gennaio alle ore 18:30.

Si vocifera che la serie NVIDIA GeForce RTX 50 sarà lanciata proprio al CES, con le schede RTX 5090 e RTX 5080 che potrebbero fare il loro debutto ufficiale, con un possibile rilascio previsto entro la fine del mese.

Di solito, NVIDIA organizza eventi separati per i lanci delle sue GeForce, e il CES non è storicamente la sede per questi annunci. Invece, la società ha tradizionalmente utilizzato il CES per il lancio di GPU per dispositivi mobili.

Tuttavia, data l’importanza della serie RTX 50 e il contesto dell’evento, c’è molta attesa per scoprire se NVIDIA sfrutterà questa occasione per svelare ufficialmente la sua nuova generazione di schede grafiche.