La gamma Intel Arc Alchemist sarà composta da 32 modelli?

Stando a una nuova versione dei driver video, Intel potrebbe lanciare fino a 32 modelli di GPU Arc Alchemist per desktop e notebook, numero che indica che l’azienda di Santa Clara offrirà una famiglia piuttosto ampia di schede grafiche standalone destinate a varie applicazioni. LaptopVideo2Go (come indicato dai colleghi di VideoCardz) ha riportato che i driver Intel v30.0.101.1002 hanno riservato 32 PCI ID alla famiglia di GPU DG2 che saranno commercializzate con il marchio Arc Alchemist. Ricordiamo che un PCI ID rappresenta in genere un prodotto separato o un determinato modello.

Photo Credit: Intel

Tuttavia, l’immagine ufficiale di Intel inerente alla sua famiglia di GPU discrete Arc Alchemist raffigurava solo due processori. Ciò potrebbe significare che Intel intende rilasciare due chip grafici di diverse dimensioni e offrirli in diverse configurazioni. Realizzare 32 prodotti distinti utilizzando due processori grafici potrebbe non essere comune, ma è possibile. I documenti ufficiali di Intel trapelati all’inizio di quest’anno hanno rivelato che l’azienda stava lavorando a GPU con cinque configurazioni (96EU, 128EU, 256EU, 384EU e 512EU) basate sull’architettura Xe-HPG. Tuttavia, questa settimana è emerso che Intel stava valutando anche un modello di GPU Arc con 448EU.

Intel DG2 PCI IDs:

————————-

A questo punto non è chiaro quali varianti di GPU siano destinate esclusivamente ai notebook e quali possano essere utilizzate sia per desktop che per laptop. Le GPU mobile tendono ad essere disponibili con diversi TGP; quindi, una GPU con 256EU può essere offerta con tre diversi clock e classificazione TGP e, di conseguenza, identificata con tre diversi ID PCI. Inoltre, Intel intende usare le sue GPU basate su Xe-HPG su PC client, workstation e persino server; quindi, il numero di prodotti che prevede di offrire con la sua famiglia di GPU DG2 sarà davvero significativo. Resta da vedere se l’azienda distribuirà effettivamente 32 diverse schede grafiche standalone il prossimo anno.

Per contestualizzare il numero di modelli DG2, in questo momento l’azienda offre solo tre GPU basate su Xe-LP: l’Iris Xe Max con 96 Execution Unit (EU) per notebook, l’Iris Xe con 80EU per desktop e la GPU Server con 96EU (utilizzata principalmente per lo streaming di giochi Android).