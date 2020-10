La GPU gaming DG2 di Intel si è accesa per la prima volta!

L’azienda di Santa Clara nella giornata di oggi ha annunciato ulteriori sviluppi riguardanti la propria famiglia di GPU discrete Xe. Secondo quanto dichiarato, Intel DG1 sarebbe già in viaggio verso gli OEM mentre DG2 è finalmente uscita dalle fabbriche del brand ed ha raggiunto i laboratori per i primi test.

Intel DG1, conosciuta commercialmente come Intel Iris Xe Max, sarà la prima GPU discreta dell’azienda in coltre un ventennio. L’azienda americana ha da subito presentato il chip grafico come un’ideale accoppiata alle CPU Tiger Lake e come successore spirituale delle iGPU Intel GT3e e GT4e, ideale dunque per i portatili sottili e leggeri.

Secondo quanto dichiarato dal brand, DG1 è in dirittura d’arrivo e sarebbe già in stato di spedizione verso i vari OEM per l’integrazione nei propri sistemi. I primi prodotti commerciali dotati della GPU in questione sono attesi entro il Q4 2020. Non sono ancora noti ulteriori dettagli specifici riguardo DG1, tuttavia speriamo che Intel decida di raccontarci di più nelle prossime settimane che ne precederanno l’arrivo sul mercato.

In contemporanea a questo annuncio, Intel ha confermato per la prima volta ufficialmente l’esistenza di DG2, ovvero la prossima grafica discreta dell’azienda. Nonostante manchi ancora parecchio tempo prima di vederla in commercio, Intel ha affermato che i primi chip alpha di DG2 sono usciti dalle fabbriche e hanno raggiunto i laboratori per i primi test. L’azienda ha fatto sapere che le GPU sono state finalmente alimentate e accese per la prima volta nei propri laboratori.

Bob Swan, CEO di Intel, ha dichiarato che non si tratta di un vero e proprio successore di DG1 ma di una GPU ad alte prestazioni della famiglia Xe-HPG dedicata agli enthusiast e ai videogiocatori. Nonostante la conferma che la scheda sia fabbricata in stabilimenti esterni ad Intel, l’azienda non ha voluto svelare il proprio partner.

È il primo chip funzionante dell’azienda ad essere fabbricato interamente in nodi produttivi esterni.