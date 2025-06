L'universo della sicurezza digitale sta attraversando una rivoluzione silenziosa ma decisiva, e Dashlane ha appena fatto un passo che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui proteggiamo i nostri dati più sensibili. L'azienda ha introdotto il supporto per le chiavi di sicurezza FIDO2 come metodo principale di autenticazione, eliminando completamente la necessità di password master e rendendo inefficaci anche i più sofisticati tentativi di phishing. Si tratta di un'innovazione che arriva in un momento cruciale, quando le truffe digitali stanno diventando sempre più elaborate grazie all'intelligenza artificiale generativa.

Il panorama delle minacce informatiche si è fatto drammaticamente più complesso negli ultimi anni. L'intelligenza artificiale generativa ha trasformato il phishing in un'arte raffinata, capace di replicare voci umane e creare contenuti fraudolenti praticamente indistinguibili da quelli autentici. Anche i codici di autenticazione a più fattori, tradizionalmente considerati una barriera invalicabile, si sono rivelati vulnerabili quando gli utenti vengono ingannati e li consegnano inconsapevolmente ai criminali informatici.

La soluzione proposta da Dashlane rappresenta, quindi, un cambio di paradigma fondamentale. Invece di affidarsi a password complesse o codici temporanei che possono essere intercettati o rubati, il sistema ora permette agli utenti di accedere ai propri vault utilizzando dispositivi fisici come YubiKey o Google Titan Key. Questa tecnologia elimina completamente la possibilità di cadere vittima di attacchi di phishing, poiché le chiavi funzionano esclusivamente sui siti web legittimi per cui sono state configurate.

La tecnologia che rende impossibile l'inganno

Il cuore dell'innovazione risiede nell'implementazione di WebAuthn PRF, una tecnologia che lega l'accesso al vault direttamente alla chiave fisica in possesso dell'utente. Nessuna informazione viene memorizzata nel cloud o trasmessa attraverso la rete, rendendo inutile qualsiasi tentativo di replica fraudolenta. Anche se un criminale informatico riuscisse a creare una pagina di login perfettamente identica a quella originale, la chiave di sicurezza semplicemente non funzionerebbe su quel sito falso.

Per gli utenti di iPhone, Mac e iPad, questa novità significa poter accedere ai propri dati senza dover ricordare password complesse o attendere codici di verifica via SMS. Il sistema mantiene comunque la flessibilità necessaria: quando il browser o il dispositivo non supporta la tecnologia PRF, Dashlane torna automaticamente a una configurazione senza password che continua a garantire la protezione dei dati.

L'implementazione pratica della tecnologia tiene conto delle esigenze reali degli utenti. Dashlane ha introdotto il supporto per chiavi multiple, eliminando il rischio di rimanere bloccati in caso di smarrimento di un dispositivo. Inoltre, la verifica basata su PIN protegge contro l'utilizzo non autorizzato della chiave da parte di terzi, mentre la configurazione senza password semplifica notevolmente l'installazione su nuovi dispositivi.

La disponibilità immediata di questa funzionalità in accesso anticipato per gli utenti con piano personale segna l'inizio di una transizione che si estenderà ai clienti business nel corso dell'anno. Se non siete ancora clienti, invece, potete abbonarvi o provare gratuitamente il servizio per 30 giorni a questo link.