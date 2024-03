La navigazione sicura di Chrome diventa potentissima

Google ha annunciato l'introduzione di due nuove funzionalità di sicurezza per il suo browser web Chrome che mirano a rendere la navigazione in rete più sicura, proteggendo gli utenti da malware e tentativi di phishing.

La prima novità consiste in un significativo miglioramento della funzionalità "Navigazione Sicura" (Safe Browsing), che ora offre protezione un controllo degli URL in tempo reale sia su desktop che su dispositivi mobili. La seconda novità riguarda una serie di misure per la protezione delle password, specificatamente progettate per migliorare la sicurezza di Chrome su iOS.

La funzione di Navigazione Sicura di Chrome protegge gli utenti da siti web pericolosi tramite il download di un database di URL maligni noti, confrontandoli con i siti visitati. In precedenza l'elenco veniva aggiornato ogni 30-60 minuti. Tuttavia, ciò non garantiva una protezione completa, dato che la durata media di un sito malevolo è inferiore ai 10 minuti.

Per rendere la Navigazione Sicura ancora più efficace, Chrome ora verifica le pagine web contro una lista aggiornata in tempo reale di siti dannosi sul lato server. In caso di corrispondenza positiva, il browser segnalerà un avviso di rischio per la sicurezza. Google assicura che la nuova funzionalità rispetta pienamente la privacy dell'utente, utilizzando crittografia e tecniche che migliorano la privacy per garantire che nessuno, Google compreso, possa sapere quali siti l'utente stia visitando.

Grazie a questa verifica in tempo reale, Google prevede che Chrome sarà in grado di bloccare il 25% in più di tentativi di phishing rispetto al metodo precedente.

Dato che la protezione in tempo reale richiede leggermente più risorse, Google sostiene che i suoi ingegneri hanno lavorato per assicurare che l'esperienza utente rimanga invariata sia su desktop che su dispositivi mobili.

L'aggiornamento per iOS di Chrome introdurrà un miglioramento alla funzionalità di Verifica Password, aiutando gli utenti a rafforzare la propria sicurezza online. Il browser mobile segnalerà le password deboli e riutilizzate, mostrando una notifica ogni volta che viene rilevato un problema con una password ritenuta non sicura. Chrome per iOS segnalava già le password compromesse, ma con la nuova funzione si prevede che sarà più facile per gli utenti scegliere password più forti e complesse per una migliore sicurezza.

La modalità Navigazione Sicura aggiornata è già disponibile su desktop e iOS e sarà disponibile su Android entro la fine del mese. La funzionalità avanzata di Verifica Password ha iniziato il rollout su iOS, ma non ci sono informazioni riguardo la sua disponibilità su altre piattaforme.