Il produttore taiwanese MSI è noto anche per le sue schede grafiche basate sui chip NVIDIA e AMD, ma presto si aggiungeranno anche nuovi modelli equipaggiati quelli Intel Arc Alchemist. Recentemente, è stata avvistata online la prima scheda equipaggiata con una GPU Arc che, a quanto pare, è una A380 Low Profile. Il prodotto, tuttavia, non sarà disponibile nel mercato al dettaglio, ma sarà solo impiegato all’interno di preassemblati MSI.

Visto il suo basso TDP (75W), Arc A380 è ideale per un design a basso profilo visto che non necessita di alimentazione esterna ma utilizza solamente lo slot PCI Express. Per quanto riguarda le specifiche, MSI utilizzerà le frequenze di riferimento per GPU e memoria. Questo, tuttavia, significa che la scheda è meno performante rispetto ai modelli overcloccati di Gunnir e ASRock, che tuttavia hanno bisogno di più energia e presentano un connettore di alimentazione aggiuntivo a 8 pin.

Photo Credit: MSI/JD

Come riportato anche dai colleghi di VideoCardz, i preassemblati MSI dotato della scheda Arc A380 LP sono già in vendita presso il rivenditore cinese JD.com in diverse configurazioni, che prevedono processori come l’Intel Core i5-12400F, Core i3-10105F o Core i5-10400F, con prezzi che vanno dall’equivalente locale di 530 a 650 dollari, quindi piuttosto economici.

Ricordiamo che Arc A380 è equipaggiata con la GPU ACM-G11, costruita sul nodo N6 di TSMC, che possiede 128 core FP32 per ogni core Xe, arrivando in totale a 1024 core, e dispone di 6GB di VRAM GDDR6 con una velocità di 16Gb/s, a cui viene dedicata una larghezza di banda di 96-bit. Per quanto riguarda le prestazioni, parliamo di una soluzione che offre frame rate inferiori anche alla “vecchia” GeForce GTX 1650, ma la situazione potrebbe migliorare in futuro con una maggiore ottimizzazione lato driver.