La prossima Tesla model S avrà una GPU AMD?

Tesla ha recentemente presentato la nuova versione della sua Model S, vettura che non era stata più aggiornata dal 2012, sulla quale sarà integrata la piattaforma gaming “Tesla Arcade” e che sarà in grado di far girare anche titoli impegnativi come The Witcher 3 e Cyberpunk 2077.

Stando ad alcuni rumor riportati dai colleghi di VideoCardz, sembra che la GPU a bordo della vettura sia stata realizzata da AMD e dovrebbe fornire un potenza computazionale pari a 10TFPLOPS, mettendola allo stesso livello della recente Playstation 5 di Sony. Le similitudini, inoltre, sembrano non finire qui! Infatti, le voci circolanti in rete parlano di una scheda grafica basata sul chip Navi 23, non ancora presentato ufficialmente dalla compagnia di Sunny Vale, che dovrebbe posizionarsi nella fascia media del mercato. La GPU dovrebbe possedere 32 Compute Unit, equivalenti a 2.048 Stream Processor. Tenendo in considerazioni tali valori, la frequenza impiegata dovrebbe essere di 2,44GHz.

Di seguito vi proponiamo una tabella nella quale viene effettuato un confronto tra le presunte caratteristiche tecniche della misteriosa GPU AMD e le console di ultima generazione.

Tesla Arcade Sony PlayStation 5 Xbox Series X Xbox Series S KFConsole CPU TBC 7nm AMD Zen2 7nm AMD Zen2 7nm AMD Zen2 14nm Intel Core i9-9980HK Configurazione CPU TBC 8C/16T 8C/16T 8C/16T 8C/16T Frequenza CPU TBC fino a 3,5GHz fino a 3,8GHz fino a 3,6GHz fino a 5,0GHz GPU AMD RDNA2 (Navi 23?) AMD RDNA2 AMD RDNA2 AMD RDNA2 NVIDIA TURING (TU106) Configurazione GPU 32 CUs (?) 36 CUs 52 CUs 20 CUs 30 SMs Frequenza GPU 2,44GHz 2.23GHz 1,83GHz 1,57GHz 1,68GHz Potenza di calcolo GPU ~10 TFLOPS 10.28 TFLOPS 12.15 TFLOPS 4 TFLOPS 6.5 TFLOPS MSRP 79.990$ 399-499$ 499$ 299$ TBC Uscita Marzo 2021 Novembre 2020 Novembre 2020 Novembre 2020 TBC

L’uscita della nuova Tesla Model S è prevista per il prossimo marzo, quindi è possibile che AMD possa fare un ulteriore annuncio inerente alle sue nuove schede grafiche della serie Radeon RX 6500 proprio in quel periodo. Ovviamente, al momento, in attesa di una conferma ufficiale da parte del noto produttore, si tratta solo di speculazioni.