La Radeon RX 9070 XT doveva costare 899 dollari, lo svela un rivenditore

Il rivenditore bulgaro Gplay ha svelato i presunti prezzi delle prossime schede grafiche AMD Radeon RX 9000, suggerendo un lancio della RX 9070 XT a 900 dollari e della RX 9070 a 750 dollari. Le informazioni sono emerse in un video pubblicato dal rivenditore, dove ha anche mostrato la confezione della PowerColor Red Devil RX 9070 XT Limited Edition.

Questi prezzi, se confermati, posizionerebbero le nuove GPU AMD in una fascia più alta rispetto alle aspettative. La RX 9070 XT costerebbe tanto quanto la Radeon RX 7900 XT al lancio, avvicinandosi pericolosamente ai 999 dollari della RTX 5080 di NVIDIA, che sarà con tutta probabilità molto più veloce.

È importante ricordare che questi prezzi non sono stati confermati ufficialmente da AMD, inoltre non sappiamo se l'azienda abbia deciso di abbassarli una volta visti quelli di NVIDIA; a inizio gennaio si parlava di prezzi tra i 480 e i 550 dollari, che renderebbero le due GPU decisamente più appetibili.

Come riportato qualche giorno fa, le nuove Radeon erano previste per il 23 gennaio, ma sono state rinviate a marzo. Una scelta che potrebbe ritorcersi contro AMD nel caso in cui le prestazioni o il prezzo dovessero deludere le aspettative, visto che per allora sul mercato saranno già presenti sia la RTX 5070 Ti che la RTX 5070, previste per febbraio e che debutteranno rispettivamente a 749 dollari e 549 dollari.

Come se non bastasse, la mancanza di informazioni ufficiali da parte di AMD alimenta speculazioni e incertezze: l'azienda ha fornito pochi dettagli durante il CES 2025, limitandosi a promettere maggiori informazioni in futuro.