La RTX 2060 12GB non avrà una Founders Edition

Qualche giorno fa, NVIDIA ha confermato ufficialmente, dopo svariati mesi di voci di corridoio, le specifiche complete della sua GeForce RTX 2060 da 12GB, basata nuovamente sull’architettura Turing, più nello specifico sulla GPU TU106 realizzata sul nodo di produzione FinFET a 12nm di TSMC.

L'originale Nvidia GeForce RTX 2060. Fonte: © 2019 Nvidia

La scheda sarà dotata di 36 SM, per un totale di 2.176 CUDA core, 272 Tensor core e 34 RT core, con una frequenza base di 1.470MHz e un boost clock di 1.650MHz. Per quanto riguarda la memoria, a bordo troveremo 12GB di GDDR6 con una velocità di 14Gb/s su un’interfaccia a 192 bit per una larghezza di banda sino a 336GB/s. Rispetto all’originale RTX 2060, il maggior numero di unità di elaborazione e di RAM ha portato il TDP a 185W, ma sarà necessario ugualmente un solo connettore di alimentazione PCIe a 8 pin. Uno dei cambiamenti più piccoli, ma visibili, risiede nel layout delle uscite video, vista l’assenza della porta USB Type-C. Purtroppo, NVIDIA non ha apportato modifiche alle altre porte: le uscite DisplayPort e HDMI sono ancora 1.4a e 2.0b, rispettivamente.

Photo Credit: NVIDIA

Stando a quanto riportato da TechPowerUp, NVIDIA ha cancellato qualsiasi riferimento al presunto modello “Founders Edition” all’interno della pagina ufficiale del prodotto sul suo sito, motivo per il quale la GeForce RTX 2060 da 12GB sarà commercializzata esclusivamente dai suoi partner tramite varianti “custom”. Allo stesso tempo, la compagnia californiana ha fornito un piccolo aggiornamento inerente al prezzo, affermando che: