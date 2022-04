Il canale YouTube Jarrod’s Tech ha recentemente pubblicato un video molto interessante (che potete vedere in forma integrale direttamente dal player in calce alla notizia) nel quale ha messo a confronto le schede grafiche dedicate NVIDIA GeForce RTX 3080 Mobile e AMD Radeon RX 6850M XT utilizzando le dock esterne ASUS ROG XG Mobile.

Photo Credit: ASUS

Le dock sono state collegate al notebook 2 in 1 ASUS Flow Z13, equipaggiato con il processore Intel Core i9-12900H e 16GB di RAM LPDDR5, tramite l’interfaccia PCIe 3.0 8x personalizzata. Ovviamente, ciascuna di esse viene alimentata separatamente rispetto al computer portatile. La RTX 3080 fornisce una potenza massima di 150W, mentre la RX 6850M XT arriva sino a 165W.

Nonostante ciò, la proposta basata sulla GPU NVIDIA è riuscita a offrire generalmente prestazioni maggiori dal 10 al 20%, vincendo in quasi tutti giochi testati (Microsoft Flight Simulator, Fortnite, Metro Exodus Enhanced Edition, Forza Horizon 5, Control, Watch Dogs Legion, God of War, Dying Light 2, Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6). Solo in The Witcher 3, Call of Duty Warzone e Shadow of the Tomb Raider è riuscita a spuntarla. Questo almeno a 1080p, mentre salendo di risoluzione sino a 4K il divario è diventato ancora maggiore.

Jarrod, tuttavia, ha trovato questo comportamento piuttosto strano, dato che test precedenti effettuati direttamente su laptop con RX 6800M (che la RX 6850M XT va a sostituire) e RTX 3080 mobile le due schede avevano fornito prestazioni equivalenti. Inoltre, il consumo energetico con la RX 6850M XT era significativamente superiore rispetto a quello registrato con la RTX 3080 Mobile (235W contro 171W).

Foto generiche.

A livello di specifiche tecniche, la nuova RX 6850M XT, confronto alla precedente 6800M, presenta alcuni cambiamenti non particolarmente importanti, come un aumento della frequenza della GPU di 163MHz e l’uso di memorie GDDR6 a 18Gb/s (con un incremento di 2Gb/s).

Visto il comportamento un po’ inusuale della RX 6850M XT usando la dock esterna ASUS, questi risultati vanno presi come non definitivi. Sarà necessario avere sotto mano un laptop dotato della nuova scheda AMD di fabbrica per una comparativa più accurata.