La RTX 4060 diventa la GPU più popolare su Steam

L'ultimo sondaggio Steam segna un cambio al vertice della classifica delle GPU più diffuse, ma senza particolari sorprese: la RTX 4060 ha preso il posto della RTX 3060, dando continuità a quella che ormai sembra una tradizione, visto che i modelli entry level di NVIDIA dominano la classifica da anni.

Il dominio della serie RTX nel segmento consumer appare ormai incontrastato, con un particolare successo dei modelli di fascia media che continuano a rappresentare il giusto equilibrio tra prezzo e prestazioni, specialmente dopo che sono sul mercato da qualche tempo e costano meno rispetto al lancio.

La RTX 4060 è presente nell'8,57% dei sistemi registrati dalla piattaforma, mentre la RTX 3060 che si ferma al 6,87%. Sebbene il sondaggio non sia un metro di giudizio assoluto, dato che considera solo una parte dei PC, offre comunque una buona idea della direzione in cui si sta muovendo il mercato.

Anche la top 10 è tutta NVIDIA: i primi nove posti sono tutti occupati da schede della serie RTX, mentre al decimo posto c'è la vecchia GTX 1650, ultima rappresentate di un mondo che non era ancora dominato dal ray tracing.

Il predominio di NVIDIA si concentra principalmente sui modelli di fascia media, con le serie XX60 e XX70 che continuano a rappresentare il cuore del mercato consumer. AMD fatica invece a trovare spazio, non riuscendo a entrare nelle prime 10 nemmeno con Steam Deck, identificata da un generico "Radeon Graphics".

La prima scheda video discreta di AMD ad apparire in classifica è la Radeon RX 6600, che si piazza più in alto anche della più recente RX 7600, che non è riuscita a scalare la classifica in modo significativo. Sarà interessante scoprire se le prossime RX 9070 e RX 9070 XT (o le RX 9060 di cui si vocifera negli ultimi giorni) riusciranno a invertire la rotta, permettendo ad AMD di entrare finalmente nella top 10.